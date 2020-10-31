31 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Salgın hastalık koronavirüs ile mücadele süreci hız kesmeden devam ederken diğer yandan vaka sayılarında ki artış ta devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı yaşanan bu süreçte 31 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde toplam 124 bini aşkın korona virüs testi yapıldı ve mart ayından bu yana yapılan toplam koronavirüs test sayısı 14 milyonu geçti.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı 2 bin 213 kişi daha arttı ve hastalığa yakalanan toplam kişi sayısı iyileşenler dahil 375 bin 367 kişi oldu.

Öte yandan hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 75 kişi daha arttı ve toplam can kaybı 10 bin 252 kişi oldu.

Verilerin açıklandığı saatte Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısının bir gün içine yüzde 5 artarak toplam 2 bin 75 olduğunu vurguladı.

31 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU