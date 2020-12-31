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31 Aralık koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı tekrardan 15 bini altına düştü

Sağlık Bakanlığı yılın son gününde koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 14 bin 380 oldu

31 Aralık 2020 Perşembe 19:35
31 Aralık koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı tekrardan 15 bini altına düştü
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Sağlık Bakanlığı 31 Aralık tarihli koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Resmi olarak açıklanan sayılara göre bugün ülke genelinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 178 bin 217 olurken. tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı 14 bin 380 olarak kayıtlara geçti. Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 219 kişi ise tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Diğer yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 239 oldu ve yılı son gününde toplam vefat sayısı 20 bin 881 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısının 4000'in altına indiğini belirtti ve kayıplarımızdaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını beklediklerini ifade etti.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:35
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Vaka SayılarıKoronavirüs Vaka Sayıları
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