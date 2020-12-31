31 Aralık bugün tekeller kaça kadar açık?

Covid-19 salgınından dolayı bu yılbaşı gecesinde vatandaşlar kutlamaları evlerinde geçirecektir. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında 31 Aralık saat 21:00 ila 4 Ocak saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağının olacağı duyuruldu. Her yılbaşı olduğunda ülkemizde alkol satış fiyatları üst düzeye çıkmaktadır. 2021 yılına girmeden önce ise pek çok kişi tekellerin kapalı mı yoksa açık mı olduğunu merak etmeye başladı.

31 aralık tekeller açık mı?

Yılbaşı gününde alkol satışı yapılamayacak. Bakanlık tarafından yollanan genelge kapsamında; sokağa çıkma yasağının olduğu günler içerisinde alkol satışı yapılması yasak. Cumartesi ve Pazar günü açık olan market ve bakkallarda da alkol satışı yasak olacak. Alkol satışı yapılan tekel bayilerse yasağın olduğu gün boyunca kapalı duracak.

Bugün tekeller kaça kadar açık?

Kısıtlamalar bugün 21:00’de başlayacak. Tekellerde alkol satışları da yasaklar başlayana kadar serbest olacak. Pazartesi günlerine kadar alkol satışlarının yapılması yasak olacaktır.

4 günlük yasakta marketler açık mı?

Marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince sabah 10.00'dan akşam 17.00'a kadar açık olacaktır.