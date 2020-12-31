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31 Aralık alkol fiyatları Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatları

Sokağa çıkma yasağından önce herkes güncek alkol fiyatları merak edilmeye başlandı. Yılbaşına saatler kala evin içerisinde kutlama yapacak olan vatandaşlarımız internet üzerinden güncel alkol fiyatlarını merak içerisinde araştırmaya başladı

31 Aralık 2020 Perşembe 16:06
31 Aralık alkol fiyatları Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatları
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31 Aralık saat 21: 00'de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için 4 Ocak 2021 saat 05: 00'e kadar marketlerde ve tekel bayilerinde alkol satışı olmayacak. Bu nedenle yılbaşı alışverişini yeni yıl 21:00'den önce tamamlamak isteyen vatandaşlar, piyasa zamanını boşa harcamamak için güncel alkol fiyatlarını incelemeye başlıyor. Güncel alkol fiyatları merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

31 aralık alkol fiyatları | yılbaşı alkol fiyatları

Bira fiyatları

Efes pilsen

  • 30 luk Efes Pilsen Depozitolu Şişe    7,75 TL
  • 50 lik Efes Pilsen Depozitolu Tombul Şişe    12,00 TL
  • 50 lik Efes Pilsen Depozitolu Uzun Şişe    12,00 TL
  • 33 lük Efes Pilsen Kutu    10,00 TL
  • 50 lik Efes Pilsen Kutu    12,25 TL
  • 1 litrelik Efes Pilsen Kutu    22,50 TL
  • 50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Kutu    14,50 TL
  • 50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Şişe (D.suz)    12,50 TL
  • 50 lik Efes Pilsen Özel Seri Depozitosuz    12,50 TL
  • 50 lik Efes Extra Depozitolu Şişe    14,25 TL
  • 23,7 lik Efes Extra Blend Kutu    9,50 TL
  • 23,7 lik Efes Ekstra Shot Kutu    9,50 TL
  • 1 litrelik Efes Ekstra Kutu    — TL
  • 50 lik Efes Malt Depozitolu Şişe    11,00 TL
  • 50 lik Efes Malt Kutu    11,25 TL
  • 25 lik Efes Malt Depozitosuz Şişe    6,50 TL
  • 33 lük Efes Brewmaster Red Ale Depozitosuz Şişe    12,00 TL
  • 33 lük Efes Brewmaster White Ale Depozitosuz Şişe    12,00 TL

     

Bomonti 

  • 50 lik Bomonti Depozitolu Şişe    12,00 TL
  • 50 lik Bomonti Depozitosuz Şişe    12,50 TL
  • 50 lik Bomonti Filtresiz Depozitosuz Şişe    13,50 TL
  • 50 lik Bomonti Filtresiz Kutu    13,50 TL
  • 33 lük Bomonti Red Ale Depozitosuz Şişe    12,50 TL
  • 33 lük Bomonti Black Depozitosuz Şişe    12,50 TL
  • 33 lük Bomonti İpa Depozitosuz Şişe    14,00 TL

Tuborg

  • 50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe    12,00 TL
  • 50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe    12,75 TL
  • 50 lik Tuborg Gold Kutu    12,25 TL
  • 33 lük Tuborg Gold Depozitosuz Şişe    11,00 TL
  • 33 lük Tuborg Gold Kutu    10,00 TL
  • 50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe    12,75 TL
  • 50 lik Tuborg Amber Kutu    12,25 TL
  • 33 lük Tuborg Amber Depozitosuz Şişe    – TL
  • 50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu    15,50 TL
  • 25 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu    9,50 TL
  • 50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe    13,50 TL
  • 50 lik Tuborg Filtresiz Kutu    13,50 TL

Miller 

 

  • 33 lük Miller Depozitosuz Şişe    12,00 TL
  • 50 lik Miller Depozitosuz Şişe    14,00 TL
  • 50 lik Miller Kutu    14,00 TL

Carlsberg

  • 50 lik Carlsberg Depozitolu Şişe    12,50 TL
  • 33 lük Carlsberg Depozitosuz Şişe    11,50 TL
  • 50 lik Carlsberg Kutu    13,00 TL
  • 33 lük Carlsberg Kutu    10,75 TL

     

Beck's

  • 50 lik Beck’s Kutu    13,00 TL
  • 50 lik Beck’s Depozitosuz Şişe    13,00 TL
  • 33 lük Beck’s Depozitosuz Şişe    12,00 TL

     

Amsterdam

  • 50 lik Amsterdam Navigator Kutu    18,50 TL
  • 50 lik Amsterdam Navigator Depozitosuz Şişe    18,50 TL

Corona Bira Fiyatları

35,5 lik Corona Extra Şişe    17,50 TL

Erdinger Bira Fiyatları

33 lük Erdinger Depozitosuz Şişe    17,50 TL

Duvel Bira Fiyatları

33 lük Duvel Depozitosuz Şişe    25,00 TL

Marmara Gold Bira Fiyatları

1 litrelik Marmara Gold Depozitosuz Şişe    20,00 TL

Skol Bira Fiyatları

1 litrelik Skol Bira Depozitosuz Pet Şişe    20,00 TL

Grolsch Bira Fiyatları

45 lik Grolsch Depozitosuz Şişe    23,00 TL

Frederic Bira Fiyatları

35 lik Frederic Marzen Lager Şişe    15,75 TL

35 lik Frederic India Pale Ale Şişe    15,75 TL

35 lik Frederic Brown Ale Şişe    15,75 TL

35 lik Frederic White Ipa Şişe    15,75 TL

Weihenstephan Bira Fiyatları

33 lük Weihenstephan Depozitosuz Şişe    15,75 TL

33 lük Weihenstephan Vitus Depozitosuz Şişe    18,00 TL

Guinness Bira Fiyatları

44 lük Guinness Kutu    19,25 TL

Sol Cerveza Bira Fiyatları

33 lük SOL Cerveza Depozitosuz Şişe    15,75 TL

Leffe Bira Fiyatları

33 lük Leffe Brune Blonde Depozitosuz Şişe    18,50 TL

33 lük Leffe Brune Depozitosuz Şişe    18,50 TL

33 lük Leffe Radieuse Depozitosuz Şişe    24,00 TL

Hoegaarden Bira Fiyatları

33 lük Hoegaarden Depozitosuz Şişe    18,00 TL

Desperados Bira Fiyatları

33 lük Desperados Depozitosuz Şişe    18,50 TL

Kronenbourg Bira Fiyatları

33 lük Kronenbourg 1664 Blanc Depozitosuz Şişe    15,75 TL

Grimbergen Bira Fiyatları

33 lük Grimbergen Blonde Depozitosuz Şişe    16,50 TL

33 lük Grimbergen Double Ambree Depozitosuz Şişe    16,50 TL

Bud Bira Fiyatları

33 lük Bud Depozitosuz Şişe    12,00 TL

50 lik Bud Depozitosuz Şişe    12,50 TL

50 lik Bud Kutu Şişe    12,50 TL

Varım Bira Fiyatları

45 lik Varım Kutu    10,00 TL

45 lik Varım Limonlu Kutu    10,00 TL

Şarap Fiyatları

Doluca Şarap

 

  • Doluca Beyaz – 75’lik    45,00 TL
  • Doluca Kırmızı – 75’lik    45,00 TL
  • Doluca Klasik – 75’lik    45,00 TL
  • Doluca Rose – 75’lik    50,00 TL
  • Doluca Safir – 75’lik    95,00 TL
  • Doluca Antik Kırmızı – 75’lik    70,00 TL
  • Doluca Antik Beyaz – 75’lik    70,00 TL
  • Villa Doluca Kırmızı – 75’lik    50,00 TL
  • Villa Doluca Beyaz – 75’lik    50,00 TL
  • Villa Doluca Rose – 75’lik    55,00 TL
  • Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik    65,00 TL
  • Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik    65,00 TL
  • Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne)  – 75’lik    40,00 TL
  • Alçıtepe Kirte – 75’lik    265,00 TL
  • Alçıtepe – 75’lik    265,00 TL
  • Kızılcaterzi Merlot – 75’lik    205,00 TL
  • Signium – 75’lik    205,00 TL
  • Cabenet Sauvignon- 75’lik    160,00 TL
  • Karma Shiraz – 75’lik    160,00 TL
  • Karma Merlot – 75’lik    160,00 TL
  • Karma Öküzgözü – 75’lik    160,00 TL
  • Karma Merlot Boğazkere – 75’lik    160,00 TL
  • Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik    160,00 TL
  • Karma Chardonnay Narince – 75’lik    160,00 TL
  • Tuğra Öküzgözü – 75’lik    160,00 TL
  • Tuğra Boğazkere – 750 ml    160,00 TL
  • Tuğra Kalecik Karası – 75’lik    160,00 TL
  • Sarafin Fume Blanc – 75’lik    160,00 TL
  • Sarafin Chardonnay – 75’lik    160,00 TL
  • Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik    160,00 TL
  • DLC Kalecik Karası – 75’lik    70,00 TL
  • DLC Shiraz – 75’lik    70,00 TL
  • DLC Cabenet Sauvignon – Merlot – 75’lik    70,00 TL
  • DLC Moskado – 75’lik    70,00 TL
  • DLC Sauvignon Blanc – 75’lik    70,00 TL
  • DLC Öküzgözü- 75’lik    70,00 TL
  • DLC Boğazkere – 75’lik    70,00 TL
  • DLC Grenache – 75’lik    70,00 TL
  • DLC Sultaniye – Emir – 75’lik    70,00 TL
  • DLC Narince – 75’lik    70,00 TL
  • Bianca – 75’lik    100,00 TL
  • Kav Kırmızı – 75’lik    100,00 TL
  • Kav Beyaz – 75’lik    100,00 TL

Akdeniz Biricik

  • Akdeniz Biricik – 75’lik    21,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 100’lük    28,50 TL
  • Akdeniz Biricik – 150’lik    41,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 200’lük    53,50 TL
  • Akdeniz Biricik – 300’lük    80,00 TL
  • Akdeniz Biricik Ice Shot    13,00 TL

Kavaklıdere

  • Kavaklıdere Prestige Narince – 75’lik    130,00 TL
  • Kavaklıdere Pendore Syrah – 75’lik    160,00 TL
  • Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası – 75’lik    130,00 TL
  • Kavaklıdere Prestige Öküzgözü – 75’lik    130,00 TL
  • Kavaklıdere Prestige Boğazkere – 75’lik    130,00 TL
  • Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc – 75’lik    80,00 TL
  • Kavaklıdere Selection Narince – 75’lik    75,00 TL
  • Kavaklıdere Selection Öküzgözü – 75’lik    95,00 TL
  • Kavaklıdere Selection Boğazkere – 75’lik    95,00 TL
  • Kavaklıdere Ancyra Narince – 75’lik    60,00 TL
  • Kavaklıdere Ancyra Blush – 75’lik    60,00 TL
  • Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü – 75’lik    60,00 TL
  • Kavaklıdere Çankaya – 75’lik    60,00 TL
  • Kavaklıdere Lal – 75’lik    60,00 TL
  • Kavaklıdere Yakut – 75’lik    60,00 TL
  • Kavaklıdere Angora – 75’lik    45,00 TL

Corvus 

  • Corvus Cruturk – 75’lik    335,00 TL
  • Corvus Corpus – 75’lik    255,00 TL
  • Corvus Blend No.4 – 75’lik    135,00 TL
  • Corvus Malbec – 75’lik    130,00 TL
  • Corvus Cabenet Sauvignon – 75’lik    125,00 TL
  • Corvus Merlot – 75’lik    120,00 TL
  • Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik    120,00 TL
  • Corvus  Zeleia (Vasilaki) – 75’lik    82,50 TL
  • Corvus  Teneia (Çavuş) – 75’lik    70,00 TL

Buzbağ

  • Buzbağ Klasik – 75’lik    65,00 TL
  • Buzbağ Kırmızı – 75’lik    70,00 TL
  • Buzbağ Beyaz – 75’lik    45,00 TL

Rakı fiyatları 

Yeni rakı

  • 35 lik Yeni Rakı (Küçük)    81,00 TL
  • 50 lik Yeni Rakı    114,00 TL
  • 70 lik Yeni Rakı (Büyük)    159,50 TL
  • 100 lük Yeni Rakı    219,00 TL
  • 150 lik Yeni Rakı    325,00 TL
  • 35 lik Yeni Rakı Yeni Seri    89,00 TL
  • 50 lik Yeni Rakı Yeni Seri    122,00 TL
  • 70 lik Yeni Rakı Yeni Seri    169,00 TL
  • 100 lük Yeni Rakı Yeni Seri    227,00 TL
  • 35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    97,00 TL
  • 50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    135,00 TL
  • 70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    189,00 TL
  • 35 lik Yeni Rakı Ala Serisi    104,00 TL
  • 70 lik Yeni Rakı Ala Serisi    204,00 TL

Tekirdağ

  • 35 lik Tekirdağ Rakısı    84,00 TL
  • 50 lik Tekirdağ Rakısı    119,00 TL
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı    168,00 TL
  • 100 lük Tekirdağ Rakısı    228,00 TL
  • 35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi    89,00 TL
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi    175,00 TL
  • 35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    93,00 TL
  • 50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    126,00 TL
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    175,00 TL
  • 100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    238,00 TL
  • 35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason    99,00 TL
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason    194,00 TL
  • 35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara    140,00 TL
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara    230,00 TL

Altınbaş

  • 35 lik Altınbaş Rakı    104,50 TL
  • 70 lik Altınbaş Rakı    202,00 TL

İzmir

  • 35 lik İzmir Rakısı    74,00 TL
  • 50 lik İzmir Rakısı    104,00 TL
  • 70 lik İzmir Rakısı    145,00 TL
  • 100 lük İzmir Rakısı    204,00 TL
  • 35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    76,00 TL
  • 50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    108,00 TL
  • 70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    149,00 TL
  • 100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm    209,00 TL
  • 35 lik İzmir Rakısı Göbek    89,00 TL
  • 70 lik İzmir Rakısı Göbek    170,00 TL
  • 70 lik İzmir Rakısı Sakızlı    207,00 TL

Efe

  • 35 lik Efe Rakı (Klasik)    69,50 TL
  • 50 lik Efe Rakı (Klasik)    98,50 TL
  • 70 lik Efe Rakı (Klasik)    138,50 TL
  • 100 lük Efe Rakı (Klasik)    195,00 TL
  • 35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    80,50 TL
  • 50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    112,50 TL
  • 70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    163,90 TL
  • 100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    219,90 TL
  • 35 lik Efe Rakı Göbek    109,00 TL
  • 70 lik Efe Rakı Göbek    199,50 TL
  • 35 lik Efe Rakı Gold Efe    88,50 TL
  • 50 lik Efe Rakı Gold Efe    120,00 TL
  • 70 lik Efe Rakı Gold Efe    168,50 TL
  • 100 lük Efe Rakı Gold Efe    221,00 TL
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    95,00 TL
  • 50 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    179,50 TL
  • 35 lik Efe Rakı 3 Distile    101,00 TL
  • 70 lik Efe Rakı 3 Distile    185,00 TL
  • 70 lik Efe Organik Rakı    157,50 TL
  • 70 lik Efe Rakı 5 Yıllık    365,00 TL
  • 35 lik Efe Rakı Geleneksel    79,90 TL
  • 70 lik Efe Rakı Geleneksel    155,00 TL
  • 100 lük Efe Rakı Geleneksel    209,50 TL
  • 35 lik Efe Rakı Tek İmbik    88,50 TL
  • 70 lik Efe Rakı Tek İmbik    169,90 TL
  • 100 lük Efe Rakı Tek İmbik    229,50 TL

Viski fiyatları

Johnnie Walker

  • 35 lik Johnnie Walker Red Label    105 TL
  • 50 lik Johnnie Walker Red Label    142 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Red Label    204 TL
  • 100 lük Johnnie Walker Red Label    250 TL
  • 150 lik Johnnie Walker Red Label    380 TL
  • 35 lik Johnnie Walker Black Label    135 TL
  • 50 lik Johnnie Walker Black Label    185 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Black Label    252 TL
  • 100 lük Johnnie Walker Black Label    332 TL
  • 150 lik Johnnie Walker Black Label    470 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Double Black    285 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Blue Label    1.600 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve    325 TL
  • 70 lik Johnnie Walker 18 Yıllık    395 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Sons King George V    3.300 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Green Label    399 TL

Jack Danıels

  • 35 lik Jack Daniels    140 TL
  • 50 lik Jack Daniels    190 TL
  • 70 lik Jack Daniels    256 TL
  • 100 lük Jack Daniels    350 TL
  • 175 lik Jack Daniels    600 TL
  • 300 lük Jack Daniels    1.000 TL
  • 35 lik Jack Daniels Tennessee Honey    140 TL
  • 70 lik Jack Daniels Tennessee Honey    256 TL
  • 70 lik Jack Daniels Red Dog Saloon    245 TL
  • 70 lik Jack Daniels Single Barrel Select    425 TL
  • 70 lik Jack Daniels No: 27 Gold    700 TL
  • 100 lük Jack Daniels Sinatra Select    1.150 TL

Chivas Regal

  • 20 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    – TL
  • 35 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    143 TL
  • 50 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    195 TL
  • 70 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    260 TL
  • 100 lük Chivas Regal (12 Yıllık)    350 TL
  • 175 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    625 TL
  • 3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıllık)    1.100 TL
  • 50 lik Chivas Regal (18 Yıllık)    350 TL
  • 70 lik Chivas Regal (18 Yıllık)    475 TL
  • 100 lük Chivas Regal (18 Yıllık)    – TL
  • 70 lik Chivas Regal (25 Yıllık)    2.700 TL
  • 70 lik Chivas Regal Extra    295 TL
  • 70 lik Chivas Regal Ultis    1.600 TL
  • 70 lik Chivas XV İskoç    350 TL
  • 70 lik Chivas Mizunara    495 TL

Votka fiyatları

İstanblue

  • 35 lik İstanblue    66 TL
  • 50 lik İstanblue    84 TL
  • 70 lik İstanblue    119 TL
  • 70 lik İstanblue (Shot)    119 TL
  • 100 lük İstanblue    169 TL
  • 150 lik İstanblue    240 TL
  • 50 lik İstanblue Kavunlu    84 TL
  • 50 lik İstanblue Karpuzlu    84 TL
  • 50 lik İstanblue Yeşil Elma    84 TL
  • 50 lik İstanblue Portakallı    84 TL
  • 35 lik İstanblue Mixx Likör (Karışık Meyve)    30 TL
  • 35 lik İstanblue Mixx Likör (Vişne)    30 TL
  • 35 lik İstanblue Mixx Likör Fiyatı (Yeşil Elma)    30 TL

Sminoff

  • 35 lik Sminoff Red    83 TL
  • 50 lik Sminoff Red    111 TL
  • 70 lik Sminoff Red    160 TL
  • 100 lük Sminoff Red    222 TL
  • 70 lik Sminoff North    134 TL
  • 70 lik Sminoff Rasberry (Ahududu)    156 TL
  • 70 lik Sminoff Apple (Elma) Red    156 TL
  • 70 lik Sminoff Vanilla (Vanilya)    156 TL
  • 70 lik Sminoff Citrus (Narenciye)    156 TL
  • 70 lik Sminoff Orange (Portakal)    156 TL
  • 70 lik Sminoff Peppermint (Nane)    150 TL
  • 70 lik Sminoff Espresso    156 TL
  • 70 lik Sminoff Green Apple    156 TL

Binboa

  • 35 lik Binboa    73 TL
  • 70 lik Binboa    134 TL
  • 100 lük Binboa    187 TL
  • 70 lik Binboa Limonlu-Düşük Alkollü    – TL
  • 70 lik Binboa Red Orange    138 TL
  • 70 lik Binboa Red Apple    138 TL
  • 70 lik Binboa Pier Ginger    138 TL
  • 70 lik Binboa Mojito    127 TL
  • 70 lik Binboa Satsuma    138 TL
  • 70 lik Binboa Çilekli    138 TL

Absolut

  • 35 lik Absolut Blue    98 TL
  • 50 lik Absolut Blue    135 TL
  • 70 lik Absolut Blue    185 TL
  • 100 lük Absolut Blue    255 TL
  • 150 lik Absolut Blue    390 TL
  • 450 lik Absolut Blue    1.255 TL
  • 70 lik Absolut Mandrin    185 TL
  • 70 lik Absolut Raspberri    185 TL
  • 70 lik Absolut Vanilia    185 TL
  • 70 lik Absolut Apeach    185 TL
  • 70 lik Absolut Pears    185 TL
  • 70 lik Absolut Citron    175 TL
  • 70 lik Absolut Lime    185 TL
  • 70 lik Absolut Elyx    390 TL
  • 150 lik Absolut Elyx    815 TL
  • 300 lük Absolut Elyx    1.700 TL
  • 450 lik Absolut Elyx    2.850 TL
  • 70 lik Absolut Extrakt    185 TL

Şampanya fiyatları

Mumm Cordon Rouge şampanya fiyatları

Mumm Cordon Rouge – 75’lik    450,00 TL

Mumm Cordon Rouge – 150’lik    850,00 TL

Mumm Cordon Rouge – 300’lük    2.000,00 TL

Mumm Rose – 75’lik    490,00 TL

Perrier Jouet Belle Epoque şampanya fiyatları

Perrier Jouet Belle Epoque – 75’lik    1.100,00 TL

Cafe De Paris (Köpüklü Şarap) şampanya fiyatları

Cafe De Paris – 75’lik    165,00 TL

Cafe De Paris Rose – 75’lik    165,00 TL

Garrone Prosecco (Köpüklü Şarap) şampanya fiyatları

Garrone Prosecco – 75’lik    190,00 TL

Dom Perignon şampanya fiyatları

Dom Perignon Vintage – 75’lik    1.550,00 TL

Dom Perignon Rose Vintage – 75’lik    2.100,00 TL

Krug Rose şampanya fiyatları

Krug Rose – 75’lik    135,00 TL

VCP La Grande Dame Vintaged şampanya fiyatları

VCP La Grande Dame Vintaged – 75’lik    1.100,00 TL

Veuve Clicquot Rose şampanya fiyatları

Veuve Clicquot Rose – 75’lik    500,00 TL

Ruinart şampanya fiyatları

Ruinart Blanc de Blancs – 75’lik    500,00 TL

Ruinart Rose – 75’lik    500,00 TL

Bottega Gold şampanya fiyatları

Bottega Gold – 75’lik    200,00 TL

Kavaklıdere şampanya fiyatları

Kavaklıdere Altın Köpük – 75’lik    100,00 TL

Kavaklıdere İnci Damlası – 75’lik    100,00 TL

Kayra Balo şampanya fiyatları

Kayra Balo – 75’lik    100,00 TL



Son Güncelleme: 31.12.2020 16:06
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AlkolBiraşarapRakıVotka2021Yılbaşı
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