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31 Aralık - 4 Ocak 2021 arası 4 gün aralıksız sokağa çıkma yasağı

31 Aralık - 4 Ocak 2021 arasında sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yılda kaç gün sokağa çıkma yasağı var? 31 Aralık'a yaklaşırken yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı sorusu vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini almış durumda.

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:05
31 Aralık - 4 Ocak 2021 arası 4 gün aralıksız sokağa çıkma yasağı
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Hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı.

Yıl başında sokağa çıkma yasağı olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı Fahreddin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli bir konuşma yaptı. Bazı insanlar, sokağa çıkma yasağının 2021'de Yılbaşı gecesi uygulanıp uygulanmayacağını merak etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından son durum netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, "31 Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma yasağı getirileceğini" duyurdu.

Erdoğan: "Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık (Perşembe) 21:00 ile 4 Ocak Pazartesi (Pazartesi) saat 05:00 arasında aralıksız uygulanacaktır." İfadelerine yer verdi

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 21:05
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YılbaşıSokağaçıkmaYasağı
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