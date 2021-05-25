3070 hakim ve savcının görev yeri değişti

Atama konusunda yeniden bir inceleme talebinde bulunmak isteyen hakim ve savcıların en geç 30 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar hakim savcı atanma talep formu başlığı altındaki formu doldurduktan sonra gönderme yapmaları gerekiyor. Tebligatlar 14 Haziran 2021 pazartesi gününden itibaren hayata geçirilecek. Yapılan açıklamada görev yerlerinde değişiklik meydana gelen hâkimlerin ve savcıların yeni görevlerinde başarılar dilendiği gibi, yargı mensuplarına, ülkemize ve ailelerine hayırlı olma temennileri son oldu.
Son Güncelleme: 25.05.2021 22:20