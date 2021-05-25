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3070 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK tarafından yapılan duyuruya göre 3.070 hakim ve savcının görev yeri değişti. Yapılan açıklamada HSK yaz kararnamesi kapsamında görev değişiklikleri yapıldı.

25 Mayıs 2021 Salı 22:20
3070 hakim ve savcının görev yeri değişti
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Hâkimler ve Savcılar kurulu birinci dairesi tarafından alınan karar doğrultusunda. Adli ve idari yargı 2001 yılı ana karanamesine göre 3070 tane hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 25 Mayıs 2021 Çarşamba günü alınan karar neticesinde yaz karanamesi kapsamında 3070 hakimin ve savcının görev yerinde değişiklikler meydana geldi.

Atama konusunda yeniden bir inceleme talebinde bulunmak isteyen hakim ve savcıların en geç 30 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar hakim savcı atanma talep formu başlığı altındaki formu doldurduktan sonra gönderme yapmaları gerekiyor. Tebligatlar 14 Haziran 2021 pazartesi gününden itibaren hayata geçirilecek. Yapılan açıklamada görev yerlerinde değişiklik meydana gelen hâkimlerin ve savcıların yeni görevlerinde başarılar dilendiği gibi, yargı mensuplarına, ülkemize ve ailelerine hayırlı olma temennileri son oldu.


Son Güncelleme: 25.05.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
HskHakimSavcı
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