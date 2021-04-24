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30 yıldır muayene ücreti almadı

Giresun’da tam 30 yıldır hastalarından muayene ücreti almayan doktora büyük bir vefa borcu ödendi. Doktor Erdem Dülger’in adı Giresun’da bir caddeye verildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:16
30 yıldır muayene ücreti almadı
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O ülkemizde bir çok farklı meslek dalında sayısız fedakarlık öyküsü duyuyoruz. Yeni bir fedakarlık öyküsü Karadeniz’in güzide şehirlerinden biri olan Giresun’dan geldi. Giresun’da tam 30 yıldır hastalarında muayene ücreti almayan doktora vefa gösterildi. Doktor Erdem Dülger’in ismi

Giresun’da bir caddeye verildi. Dülger, çok uzun bir süredir Giresun’un en saygın insanları arasında yer alıyordu. Öyle ki Giresun’un ilçelerinde yaklaşık 30 yıl boyunca doktorluk yaptı. 1994 ile 1994 yılları arasında bağımsız belediye başkanlığı yaptı. Oldukça saygın bir insan olduğu için onun adı artık Görele ilçesinde bir sokakta yaşatılacak. Bizlerde kendisine teşekkür ediyor mekanın cennet olmasını diliyoruz. Bu durum herkesin takdirini kazandı. Çünkü önemli biriydi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Erdem DülgerGiresun
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