30 yıldır muayene ücreti almadı

Giresun’da bir caddeye verildi. Dülger, çok uzun bir süredir Giresun’un en saygın insanları arasında yer alıyordu. Öyle ki Giresun’un ilçelerinde yaklaşık 30 yıl boyunca doktorluk yaptı. 1994 ile 1994 yılları arasında bağımsız belediye başkanlığı yaptı. Oldukça saygın bir insan olduğu için onun adı artık Görele ilçesinde bir sokakta yaşatılacak. Bizlerde kendisine teşekkür ediyor mekanın cennet olmasını diliyoruz. Bu durum herkesin takdirini kazandı. Çünkü önemli biriydi.
Son Güncelleme: 24.04.2021 19:16