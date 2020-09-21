30 yaşındaki genç kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Antalya’da 13 gün önce evden çıkan 30 yaşındaki Duygu Çelik’ten bir daha haber alınamadı. İddialara göre komşusu V.Ü, annesinin hastanede olduğunu söyleyerek genç kadını arabasına bindirerek ortadan kayboldu. Duygu Çelik’in o saatten sonra telefonun kapalı olması ve eve gelmemesi üzerine ailesi polis ekiplerine başvurdu.

Kayıp ihbarının ardından Asayiş Şube MüdürlüğüBüro Amirliği ekipleri genç kadını arama çalışmaları başlattı. Duygu Çelik’in annesinin ve kardeşinin’nın programına katılmasıyla ortaya yeni görgü şahitleri çıktı. Müge Anlı, bugünkü programında Duygu Çelik’in ölü olarak bulunduğu bilgisini paylaştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Kepez ilçesi Varsak bölgesinde Çelik’in cansız bedenini, üzeri toprak ve taşla kapatılmış şekilde buldu. Genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi ve morluk olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.