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30 yaşındaki genç kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Antalya'da fatura yatırmak için evden çıkan ve kendisinden 13 gün boyunca haber alınamayan Duygu Çelik, ormanlık alanda ölü bulundu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:18
30 yaşındaki genç kadın ormanlık alanda ölü bulundu
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Antalya’da 13 gün önce evden çıkan 30 yaşındaki Duygu Çelik’ten bir daha haber alınamadı. İddialara göre komşusu V.Ü, annesinin hastanede olduğunu söyleyerek genç kadını arabasına bindirerek ortadan kayboldu. Duygu Çelik’in o saatten sonra telefonun kapalı olması ve eve gelmemesi üzerine ailesi polis ekiplerine başvurdu.


Kayıp ihbarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri genç kadını arama çalışmaları başlattı. Duygu Çelik’in annesinin ve kardeşinin Müge Anlı’nın programına katılmasıyla ortaya yeni görgü şahitleri çıktı. Müge Anlı, bugünkü programında Duygu Çelik’in ölü olarak bulunduğu bilgisini paylaştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Kepez ilçesi Varsak bölgesinde Çelik’in cansız bedenini, üzeri toprak ve taşla kapatılmış şekilde buldu. Genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi ve morluk olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 21.09.2020 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Duygu çelikMüge AnlıCinayetOrman
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