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30 Ocak günlük korona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı resmi internet adresinde 30 Ocak günlük korona virüs verileri açıkladı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 6 bin 871 olurken, vefat sayısı ise 129 oldu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 20:08
30 Ocak günlük korona virüs verileri açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 30 Ocak günlük korona virüs vaka sayılarını resmi intenet adresinden duyurdu.

Bakanlığın intenet sitesinde duyurduğu resmi rakamlara göre bugün ülke genelinde yapılan korona virüs test sayısı 148 bin 785 olurken, 6 bin 871 vaka tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan 658 hasta ise sempton gösterdikleri gerekçesiyle hastaneler yatırıldı.

CAN KAYBI 129 

Bugün hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 129 olarak açıklandı ve geçtiğimiz Mart ayından bu yana toplam can kaybımız 25 bin 865 oldu.

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Ağır hasta sayısı ise düne göre düşüş gösterdi ve bin 691 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan resmi rakamlara göre ülkemizde bugüne kadar yapılan korona virüs test sayısı 25 milyona dayandı ve toplam vaka sayımız ise 2 milyon 470 bini aştı.

30 OCAK VAKA SAYILARI

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
30 Ocak Vaka DurumuKorona VirüsVaka Sayıları
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