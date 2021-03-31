30 Mart korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 37 bini aştı

Sağlık Bakanlığı 30 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu.

VAKA SAYISI 37 BİNİ AŞTI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde ülke genelinde 235 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapıldı ve 37 bin 303 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

Korona virüs tespit edilen bin 376 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 155 olarak açıklandı ve toplam can kaybımız 31 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

Son açıklanan resmi rakam göre bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 38 milyonu aşarken, 3 milyon 277 bini aşkın vaka tespit edildi.

30 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU