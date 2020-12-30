30 Aralık vaka tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı 15 bin 692 oldu

Geçtiğimiz haftalarda getirilen tedbir ve kısıtlamaların etkisi vaka sayılarında görülmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Aralık tarihli koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 184 bin 415 olurken, test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 15 bin 692 olarak belirtildi.

Diğer yandan hastalık can almaya devame ediyor , son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 254 oldu ve toplam vefat sayısı 20 bin 642 oldu.

Ayrıca test sonucu pozitif çıkan 2 bin 612 kişi hastalığı ağır geçirmesi sebebiyle tedavileri için hastaneye yatırıldı.

30 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI