3 yaşındaki yeğeninin yüzüne asit döken enişte, 5 milyon 330 bin 379 lira tazminata mahkum edildi

5 yıl önce İstanbul Ataşehir’deki bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne kimyasal madde atan Cihan Araçman 12 yıl hapis cezası almıştı. Araçman’a açılan tazminat davası bugün sonuçlandı.

Karar çıktı

Eşinin kız kardeşinin 3 yaşındaki oğlunun yüzünedöktüğü gerekçesiyle yargılanan Cihan Araçman, kasten yaralama suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Araçman hakkında açılan maddi ve manevi tazminat davası bugün sonuçlandı. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Cihan Araçman’dan tahsil edilmesine ve Y.K.’ye velayeten annesi Işıl Güven’e verilmesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, manevi tazminatın kabulü ile de davacı Y.K.’ye 500 bin lira, annesi Işıl Güven’e de 60 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Küçük bir çocuğun yüzüne kimyasal madde döken enişte Araçman, 5 milyon 330 bin 379 lira tazminat ödemeye mahkum edildi.