3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Operasyonu büyük bir mücadeleyle devam ediyor. Bu operasyon çerçevesinde 3daha etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili resmi açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yapılan yazılı açıklama neticesinde Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesinde bir kırsal bölgede İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava operasyonuyla Jandarma Özel Harekat ekiplerimiz 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin silahlarıyla beraber yakalandığı ifade edildi. Ayrıca bölgedeki operasyonlara ara verilmeden devam edildiği da belirtildi. Yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadele büyük bir mücadeleyle sürüyor. Bu operasyonlardan anlaşıldığına göre terörün son damlasına kadar mücadele edileceğini anlıyoruz. Umuyoruz ki sorunsuz sıkıntısız bu operasyonlardan da alnımızın akıyla çıkacağız.