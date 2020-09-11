İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadele büyük bir mücadeleyle sürüyor. İçişleri Bakanlığı 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 19:25
3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Takip Et:


Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu büyük bir mücadeleyle devam ediyor. Bu operasyon çerçevesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili resmi açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yapılan yazılı açıklama neticesinde Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesinde bir kırsal bölgede İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava operasyonuyla Jandarma Özel Harekat ekiplerimiz 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin silahlarıyla beraber yakalandığı ifade edildi. Ayrıca bölgedeki operasyonlara ara verilmeden devam edildiği da belirtildi. Yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadele büyük bir mücadeleyle sürüyor. Bu operasyonlardan anlaşıldığına göre terörün son damlasına kadar mücadele edileceğini anlıyoruz. Umuyoruz ki sorunsuz sıkıntısız bu operasyonlardan da alnımızın akıyla çıkacağız.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım-10 NorduzVanTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesine aşı yaptırmak için gittiği sağlık ocağında aşı yok denilmesi üzerine 3 hemşireyi darp etti
Annesine aşı yaptırmak için gittiği sağlık ocağında aşı yok denilmesi üzerine 3 hemşireyi darp etti
Son dakika... Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Son dakika... Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Ankara'da memurların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi
Ankara'da memurların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi
Türkiye'de görülen en ilginç mezar
Türkiye'de görülen en ilginç mezar
Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını
Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını
Somer Şef kadayıflı karides tarifi
Somer Şef kadayıflı karides tarifi

Popüler Haberler

Alevlerin Ardından dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kimdir, nereli yaşı kaç?
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kimdir nereli kaç yaşında?
Instagram büyük hesap sahipleri nasıl para kazanıyorlar? Aylık gelirleri ne kadar?
TRT EBA TV kanal frekans bilgileri (İlkokul, Ortaokul,Lise) eğitim kanalı
Instagram stalkcıları üzecek! Takip sekmesini kullanımdan kaldırıyor
Zümrüdüanka dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 11 Eylül 2020 Cuma
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kimdir, nereli yaşı kaç?
BİM market indirimli aktüel ürünler 18 Eylül – 25 Eylül 2020 kampanyalı ürünler kataloğu
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.