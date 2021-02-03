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3 Şubat vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 8 bin sınırını aştı

Sağlık Bakanlığı 3 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan rakamlara göre son 24 saat için de tespit edilen vaka sayısı 8 bin sınırını aştı

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:27
3 Şubat vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 8 bin sınırını aştı
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Sağlık Bakanlığı bugün yapılan korona virüs bilim kurulu toplantısı sonrasında 3 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün yapılan Kovid 19 test sayısı ülke genelinde 148 bini aştı ve tespit edilen vaka sayısı ise 8 bin 102 olarak açıklandı.

Test sonucuna göre sempton gösteren hasta sayısı ise 632 oldu ve bu kişiler tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan bugün hastalık ile mücadelede yenik düşen kişi sayısı ise 117 oldu ve toplam vefat sayımız 26 bin 354 olarak, ağır hasta sayısı bin 523 olarak kayıtlara geçti.

3 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
3 şubatKoronavirüs Vaka Tablosu
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