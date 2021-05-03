3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?

Türkçülük, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında ortaya çıkmış olan fikir akımları içindedir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefelerinden bir tanesini teşkil etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkçülük akımının önemli temsilcileri arasında yer alan Ziya Gökalp için “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir” demiştir.

Türkçülük Günü’nün ortaya çıkması da, Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihindeki duruşması sonrasında yaşanan gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Türkçülük Günü’nün tarihçesi

7 Eylül 1944 tarihinde başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar devam eden süreçte, Türk siyasetinin önde gelen 23 ismi Türkçülük ve Turancılık suçlaması ile yargılanmıştır.

Türkçülük ile Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen duruşması sonrasında Türkçüler, "Ankara Nümayişi"ni düzenlemiştir.

Davadan dolayı Tophane'deki Askerî Cezaevinde tutuklu olan Türkçülüğün önemli temsilcileri Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan başta olacak şekilde 10 kişilik grup, 3 Mayıs'ın ilk yıl dönümü 1945 senesinde toplandı.

Sonraki senelerde gerçekleşen toplanmalar "Türkçülük Günü" olarak kutlanmaya başladı.