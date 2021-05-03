İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?

Bugün 3 Mayıs Türkçülük Günü olarak kutlanmakta. Osmanlı İmparatorluğu zamanında ortaya çıkmış olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefelerinden biri olan Türkçülük bugün de kutlanıyor. Peki ülkemiz için bu kadar önemli olan 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:52
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
Takip Et:

Türkçülük, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında ortaya çıkmış olan fikir akımları içindedir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefelerinden bir tanesini teşkil etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkçülük akımının önemli temsilcileri arasında yer alan Ziya Gökalp için “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir” demiştir.

Türkçülük Günü’nün ortaya  çıkması da, Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihindeki duruşması sonrasında yaşanan gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Türkçülük Günü’nün tarihçesi

7 Eylül 1944 tarihinde başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar devam eden süreçte, Türk siyasetinin önde gelen 23 ismi Türkçülük ve Turancılık suçlaması ile yargılanmıştır.

Türkçülük ile Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen duruşması sonrasında Türkçüler, "Ankara Nümayişi"ni düzenlemiştir.

Davadan dolayı  Tophane'deki Askerî Cezaevinde tutuklu olan Türkçülüğün önemli temsilcileri Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan başta olacak şekilde 10 kişilik grup, 3 Mayıs'ın ilk yıl dönümü 1945 senesinde toplandı.

Sonraki senelerde gerçekleşen toplanmalar "Türkçülük Günü" olarak kutlanmaya başladı.




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
3MayısTürkçülükGünü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 2 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi haberler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete atama kararları
Sahurda fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar bugün fırınlar kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Sahurda fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar bugün fırınlar kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Tam kapanma akaryakıt satışlarını % arttırdı
Tam kapanma akaryakıt satışlarını % arttırdı

Popüler Haberler

Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
2021 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
Menajerimi Ara dizisi 24. bölüm tek parça izle - Star TV canlı yayın izle 2 Mayıs 2021 Pazar
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
Apex Legends Mobile oyunu ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri
Alya dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
EXXEN Olağan Şüpheliler konusu ve dizi oyuncuları
Rapor parası neden emanete düşer? Emanete düşen rapor parası nasıl alınır?
2021 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ecem Özkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Netflix The Innocent konusu, oyuncuları ve fragmanı
TV8 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 9. bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Teşkilat son bölüm
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.