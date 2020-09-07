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3 ilde 7 Kaymakam görevden alındı

Batman,Erzurum ve Şanlıurfa'da bazı ilçelerin Kaymakamları görevden alındı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:43
3 ilde 7 Kaymakam görevden alındı
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Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmış ve Ufuk Akıl ise Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 07.08.2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanmıştı. Ufuk Akıl ve Hamza Özer Kaymakamlık görevlerinden alındılar.

Görevlerinden neden alındıkları konusunda henüz bir açıklama yapılmaz iken görevlerinin neden sonlandığı merak konusu.


BATMAN'DA 2 KAYMAKAMA FETÖ SORUŞTURMASI

Batmanda ise terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı görevlerinden alındı.

ERZURUM'DA DA 3 KAYMAKAN GÖREVDEN ALINDI

Devam eden FETÖ soruşturması kapsamında Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlarının görevlerine son verilerek ,görevlerinden alındı.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:43
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Anahtar Kelimeler:
KaymakamFETÖGörevden Alınma
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