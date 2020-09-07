3 ilde 7 Kaymakam görevden alındı

Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmış ve Ufuk Akıl ise Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 07.08.2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanmıştı. Ufuk Akıl ve Hamza Özer Kaymakamlık görevlerinden alındılar.

Görevlerinden neden alındıkları konusunda henüz bir açıklama yapılmaz iken görevlerinin neden sonlandığı merak konusu.

BATMAN'DA 2 KAYMAKAMASORUŞTURMASI

Batmanda ise terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı görevlerinden alındı.

ERZURUM'DA DA 3 KAYMAKAN GÖREVDEN ALINDI

Devam eden FETÖ soruşturması kapsamında Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlarının görevlerine son verilerek ,görevlerinden alındı.