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3 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ekim tarihli korona virüs vaka tablosu açıklandı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 20:25
3 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ekim tarihli korona virüs vaka tablosu açıklandı.

Bakanlık tarafından açıklanan Türkiye Covid 19 hasta tablosuna göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 103 bini aşarken vaka tespit edilen kişi sayısı bin 502 oldu. Öte yandan hastalık sebebiyle hayatının kaybeden kişi sayısı ise 59 kişi arttı ve toplam rakam 8 bin 384 oldu.


Tabloda dikkat çeken diğer verilerde ise hastalığa yakalananlarda zatürre oranı yüzde 6,4 olurken , hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 49,3 olduğu görüldü.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada ülkemizde yapılan 13  yerli aşı çalışmasından bir aşının insanlar üzerinde denemelere başlanacağı müjdesini verdi.

3 EKİM COVID-19 VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 03.10.2020 20:25
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Anahtar Kelimeler:
3 EkimKoronavirüs Vaka TablosuKovid 19
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