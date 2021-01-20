3 çocuklu anne yasak ilişkisinden doğan bebeğini çöpe attırdı!

Gaziantep’te yaşayan 3 çocuk annesi Hatice A. eşi Osman A.’yı aldatarak başka bir erkekle birlikte olmasından kaynaklı bu ilişkiden bir bebek dünyaya geldi. 9 ay hamileliğini gizleyen cani anne eşi evde yokken çocuklarından gizli kendi yaşadığı evinin banyosunda doğum yaptı.

Doğurduğu bebeği dolaba koyarak gizleyen cani anne üç günün ardından bebeğinin öldüğünü görmesi üzerine ayakkabı kutusuna koyarak eşi Osman. A çöp diyerek atmasını istiyor. Çöpe atılan cansız bebeğinin bulunmasının ardından gözaltına alınan Hatice A. tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Hatice A. hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis için iddianame hazırlandı. Soruşturma devam ediyor.