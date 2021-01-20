3 çocuklu anne yasak ilişkisinden doğan bebeğini çöpe attırdı!

Gaziantep’te yaşayan 3 çocuk annesi Hatice A. eşi Osman A.’yı aldatarak başka bir erkekle birlikte olmasından kaynaklı bu ilişkiden bir bebek dünyaya geldi. 9 ay hamileliğini gizleyen cani anne eşi evde yokken çocuklarından gizli kendi yaşadığı evinin banyosunda doğum yaptı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Hatice A. hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis için iddianame hazırlandı. Soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 20.01.2021 13:39