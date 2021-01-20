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3 çocuklu anne yasak ilişkisinden doğan bebeğini çöpe attırdı!

Gaziantep’te yaşayan 3 çocuk annesi Hatice A. evlilik dışı birliktelik ile bir çocuk dünyaya getirdi. Yeni doğan bebeği ise aldattığı kişiye çöpe atmasını söylediği ortaya çıktı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:39
3 çocuklu anne yasak ilişkisinden doğan bebeğini çöpe attırdı!
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Gaziantep’te yaşayan 3 çocuk annesi Hatice A. eşi Osman A.’yı aldatarak başka bir erkekle birlikte olmasından kaynaklı bu ilişkiden bir bebek dünyaya geldi. 9 ay hamileliğini gizleyen cani anne eşi evde yokken çocuklarından gizli kendi yaşadığı evinin banyosunda doğum yaptı.

Doğurduğu bebeği dolaba koyarak gizleyen cani anne üç günün ardından bebeğinin öldüğünü görmesi üzerine ayakkabı kutusuna koyarak eşi Osman. A çöp diyerek atmasını istiyor.  Çöpe atılan cansız bebeğinin bulunmasının ardından gözaltına alınan Hatice A. tutuklandı.

 Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Hatice A. hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis için iddianame hazırlandı. Soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 20.01.2021 13:39
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYasak Ilişki
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