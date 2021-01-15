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3 büyük GSM operatörlerinden iş birliği! Yeni mesajlar dönemi başlıyor!

Turkcell, Türk Telekom ve Vodofone GSM operatörleri yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı. Büyük 3 şirket ne gibi yenilikler yapacak?

15 Ocak 2021 Cuma 15:01
3 büyük GSM operatörlerinden iş birliği! Yeni mesajlar dönemi başlıyor!
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3 şirketin bir araya gelmesi ile alınan kararlar kapsamında Türk Telekom kullanan müşteriler artık ‘BİP’ uygulamasını, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom’un yeni mesajlaşma uygulaması olan ‘Yaay’ uygulamasını ücretsiz olarak kotalarından herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.

Vodofone ’un ‘İletişim Pass’ paketinden ise diğer iki uygulama ücretsiz olarak hizmet verecek.

Türkcell’in Genel Müdürü Murat Eken yaptığı açıklamada sözlerine başlarken Türkiye için büyük bir tarihi imza attıklarını söyledi. Türk mühendislerinin geliştirdiği uygulamaları her kesimin artık kullanabileceğini duyurdu.

Yerli mesajlaşmanın bu sayede güvenle kalacağını ayrıca Türk uygulamalarının daha çok tercih edilmesine olanak sağlayan bu dev anlaşmada, gelecek dönem de ise bu konudan kaynaklı farklı iş birliklerinin önünü alacağını, devam edeceğini belirtti.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellVodofoneTürk TelekomGSM
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