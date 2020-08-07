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3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir'de kazı çalışmaları süren Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında mitolojik bir varlık olan Satyros'un kabartmasının bulunduğunu açıkladı.

07 Ağustos 2020 Cuma 21:16
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından Smyna Antik Kenti kazılarının nasıl gittiğini ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İzmir Smyna Antik Kenti’nde devam eden kazılarda tiyatro sahne binası kazıları sırasında bulunan mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir Satryros kabartması bulunduğu söylendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda mitalojik bir varlık bulunduğu bildirildi.

Kazı çalışmalarının devam ettiği ve ayrıca 3 bin yıllık tarihe sahip bölgede geçmişin izlerini taşıyan Smyna Antik Kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütüldüğü biliniyor.

 



Son Güncelleme: 07.08.2020 21:16
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