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3 aylık bebek, apartman bahçesinde bulundu

Antalya'da bir apartman bahçesinde 3 aylık bebek bulundu. Bebeği gören bir vatandaş çocuğunu almaya gittiğini ve burada bulduğunu söyledi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:25
3 aylık bebek, apartman bahçesinde bulundu
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Antalya, apartman bahçesinde üç aylık olduğu belirlenen erkek bebeği buldu. Apartmanı ziyarete giden vatandaşın tesadüfen bulduğu bebek arabası, çantası, bezi ile kıyafetleriyle evlilik cüzdanı olduğu belirtildi.


Saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde apartman bahçesinin önünden geçen bir kişi, bebek arabası içinde bir bebek gördü. Bir süre çevresini seyreden Meydan, bebeğini sahibine ulaştıramayınca durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Meydan, bebeği binanın altında işyerinin önüne getirerek ilk bakımını yaptı. Bebek arabasının içerisinde bebeğin eşyası, bezi ve yabancı evlilik cüzdanı görüldü.

‘’Unutmamışlardır.’’

Bebeği gören Meydan, çocuğunu almaya gittiğini ve burada bebeği bulduğunu söyledi. Etrafına baktığında teyzesiyle polisi aradığını belirten Meydan, bebek arabası içerisine bıraktıklarını ve yanında çanta bezi ile kıyafetleriyle evlilik cüzdanı olduğunu aktardı.



Son Güncelleme: 07.10.2020 19:25
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