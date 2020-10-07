3 aylık bebek, apartman bahçesinde bulundu

Antalya, apartman bahçesinde üç aylık olduğu belirlenen erkek bebeği buldu. Apartmanı ziyarete giden vatandaşın tesadüfen bulduğu bebek arabası, çantası, bezi ile kıyafetleriyle evlilik cüzdanı olduğu belirtildi.

‘’Unutmamışlardır.’’

Saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde apartman bahçesinin önünden geçen bir kişi, bebek arabası içinde bir bebek gördü. Bir süre çevresini seyreden Meydan, bebeğini sahibine ulaştıramayınca durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Meydan, bebeği binanın altında işyerinin önüne getirerek ilk bakımını yaptı. Bebek arabasının içerisinde bebeğin eşyası, bezi ve yabancı evlilik cüzdanı görüldü.

Bebeği gören Meydan, çocuğunu almaya gittiğini ve burada bebeği bulduğunu söyledi. Etrafına baktığında teyzesiyle polisi aradığını belirten Meydan, bebek arabası içerisine bıraktıklarını ve yanında çanta bezi ile kıyafetleriyle evlilik cüzdanı olduğunu aktardı.