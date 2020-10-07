3 aylık bebek, apartman bahçesinde bulundu

Antalya, apartman bahçesinde üç aylık olduğu belirlenen erkek bebeği buldu. Apartmanı ziyarete giden vatandaşın tesadüfen bulduğu bebek arabası, çantası, bezi ile kıyafetleriyle evlilik cüzdanı olduğu belirtildi.
‘’Unutmamışlardır.’’
Bebeği gören Meydan, çocuğunu almaya gittiğini ve burada bebeği bulduğunu söyledi. Etrafına baktığında teyzesiyle polisi aradığını belirten Meydan, bebek arabası içerisine bıraktıklarını ve yanında çanta bezi ile kıyafetleriyle evlilik cüzdanı olduğunu aktardı.
Son Güncelleme: 07.10.2020 19:25