3 aylar ne zaman 2021'de ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi 2021

2021 yılının başlaması ile birlikte pek çok kişi 3 ayların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Başta Ramazan Bayramı olmak üzere Receb ve Şaban aylarının başlangıç tarihleri merak edilmeye başlandı. 3 ayların başlangıç tarihleri merak edilirken aynı zamanda kandil geceleri de araştırılmaya başlandı.
3 aylar ne zaman başlayacak?
2021 yılında 3 ayların başlangıcı 13 Şubat 2021’de Receb ayı ile başlayacak. 3 ayların ilk kandili olan Regaib kandili ise 18 Şubat tarihinde olacak.
3 ayların ikinci kandili olan Miraç kandili ise 10 Mart tarihine denk gelmektedir. 25 Mart tarihinde Şaban ayının başlangıcı olurken Berat kandili 27 Mart tarihinde yaşanacak.
3 ayların sonu olan ve 11 ayın sultanı adı verilen Ramazan ayı ise Mayısısa denk geliyor. Ramazan ayı ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi ise 8 Mayısıs tarihine denk gelecek.
Diyanet dini günler takvimi 2021
|
Hicri Tarihler
|
Miladi Tarihler
|
Gün
|
Ay
|
Yıl
|
Gün
|
Ay-Yıl
|
Haf.Gün
|
Dini Günler
|
1
|
C.Ahir
|
1442
|
14
|
Ocak-2021
|
Perşembe
|
-
|
1
|
Receb
|
1442
|
13
|
Şubat-2021
|
Cumartesi
|
Üç Ayların Başlangıcı
|
6
|
Receb
|
1442
|
18
|
Şubat-2021
|
Perşembe
|
Regaib Kandili
|
26
|
Receb
|
1442
|
10
|
Mart-2021
|
Çarşamba
|
Mirac Kandili
|
1
|
Şaban
|
1442
|
14
|
Mart-2021
|
Pazar
|
-
|
14
|
Şaban
|
1442
|
27
|
Mart-2021
|
Cumartesi
|
Berat Kandili
|
1
|
Ramazan
|
1442
|
13
|
Nisan-2021
|
Salı
|
Ramazan Başlangıcı
|
26
|
Ramazan
|
1442
|
08
|
Mayısıs-2021
|
Cumartesi
|
Kadir Gecesi
|
30
|
Ramazan
|
1442
|
12
|
Mayısıs-2021
|
Çarşamba
|
Arefe
|
1
|
Şevval
|
1442
|
13
|
Mayısıs-2021
|
Perşembe
|
Ramazan Bayramı (1.Gün)
|
2
|
Şevval
|
1442
|
14
|
Mayısıs-2021
|
Cuma
|
Ramazan Bayramı (2.Gün)
|
3
|
Şevval
|
1442
|
15
|
Mayısıs-2021
|
Cumartesi
|
Ramazan Bayramı (3.Gün)
|
|
Zilkade
|
1442
|
11
|
Haziran-2021
|
Cuma
|
-
|
1
|
Zilhicce
|
1442
|
11
|
Temmuz-2021
|
Pazar
|
-
|
9
|
Zilhicce
|
1442
|
19
|
Temmuz-2021
|
Pazartesi
|
Arefe
|
10
|
Zilhicce
|
1442
|
20
|
Temmuz-2021
|
Salı
|
Kurban Bayramı (1.Gün)
|
11
|
Zilhicce
|
1442
|
21
|
Temmuz-2021
|
Çarşamba
|
Kurban Bayramı (2.Gün)
|
12
|
Zilhicce
|
1442
|
22
|
Temmuz-2021
|
Perşembe
|
Kurban Bayramı (3.Gün)
|
13
|
Zilhicce
|
1442
|
23
|
Temmuz-2021
|
Cuma
|
Kurban Bayramı (4.Gün)
|
1
|
Muharrem
|
1443
|
9
|
Ağustos-2021
|
Pazartesi
|
Hicri Yılbaşı
|
10
|
Muharrem
|
1443
|
18
|
Ağustos-2021
|
Çarşamba
|
Aşure Günü
|
1
|
Safer
|
1443
|
08
|
Eylül-2021
|
Çarşamba
|
-
|
1
|
R. Evvel
|
1443
|
07
|
Ekim-2021
|
Perşembe
|
-
|
11
|
R. Evvel
|
1443
|
17
|
Ekim-2021
|
Pazar
|
Mevlit Kandili
|
1
|
R. Ahir
|
1443
|
06
|
Kasım-2021
|
Cumartesi
|
-
|
1
|
C.Evvel
|
1443
|
05
|
Aralık-2021
|
Pazar
|
-