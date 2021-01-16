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3 aylar ne zaman 2021'de ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi 2021

Dini günler takvimi 2021 için yayınlandıktan sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, 3 aylar ne zaman 2021'de ne zaman başlayacak? soruları araştırılmaya başlandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:25
3 aylar ne zaman 2021'de ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi 2021
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2021 yılının başlaması ile birlikte pek çok kişi 3 ayların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Başta Ramazan Bayramı olmak üzere Receb ve Şaban aylarının başlangıç tarihleri merak edilmeye başlandı. 3 ayların başlangıç tarihleri merak edilirken aynı zamanda kandil geceleri de araştırılmaya başlandı.

3 aylar ne zaman başlayacak?

2021 yılında 3 ayların başlangıcı 13 Şubat 2021’de Receb ayı ile başlayacak. 3 ayların ilk kandili olan Regaib kandili ise 18 Şubat tarihinde olacak.

3 ayların ikinci kandili olan Miraç kandili ise 10 Mart tarihine denk gelmektedir. 25 Mart tarihinde Şaban ayının başlangıcı olurken Berat kandili 27 Mart tarihinde yaşanacak.

3 ayların sonu olan ve 11 ayın sultanı adı verilen Ramazan ayı ise Mayısısa denk geliyor. Ramazan ayı ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi ise 8 Mayısıs tarihine denk gelecek.

Diyanet dini günler takvimi 2021

Hicri Tarihler

Miladi Tarihler

Gün

Ay

Yıl

Gün

Ay-Yıl

Haf.Gün

Dini Günler

1

C.Ahir

1442

14

Ocak-2021

Perşembe

-

1

Receb​

1442

13

Şubat-2021

Cumartesi

Üç Ayların Başlangıcı

6

Receb​

1442

18

Şubat-2021

Perşembe​

Regaib Kandili​

26

Receb

1442

10

Mart-2021

Çarşamba

Mirac Kandili

1

Şaban

1442

14

Mart-2021

Pazar

-

14

Şaban

1442

27

Mart-2021

Cumartesi

Berat Kandili

1

Ramazan

1442

13

Nisan-2021

Salı

Ramazan Başlangıcı

26

Ramazan

1442

08

Mayısıs-2021

Cumartesi

Kadir Gecesi

30

Ramazan

1442

12

Mayısıs-2021

Çarşamba

Arefe

1

Şevval

1442

13

Mayısıs-2021

Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün)

2

Şevval

1442

14

Mayısıs-2021

Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün)

3

Şevval

1442

15

Mayısıs-2021

Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün)

1

Zilkade

1442

11

Haziran-2021

Cuma

-

1

Zilhicce

1442

11

Temmuz-2021

Pazar

-

9

Zilhicce

1442

19

Temmuz-2021

Pazartesi

Arefe

10

Zilhicce

1442

20

Temmuz-2021

Salı

Kurban Bayramı (1.Gün)

11

Zilhicce

1442

21

Temmuz-2021

Çarşamba

Kurban Bayramı (2.Gün)

12

Zilhicce

1442

22

Temmuz-2021

Perşembe

Kurban Bayramı (3.Gün)

13

Zilhicce

1442

23

Temmuz-2021

Cuma

Kurban Bayramı (4.Gün)

1

Muharrem

1443

9

Ağustos-2021

Pazartesi

Hicri Yılbaşı

10

Muharrem

1443

18

Ağustos-2021

Çarşamba

Aşure Günü

1

Safer

1443

08

Eylül-2021

Çarşamba

-

​1

R. Evvel

1443

07

Ekim-2021

Perşembe

-

​11

R. Evvel​

1443​​

17

Ekim-2021

Pazar

Mevlit Kandili​

​1

R. Ahir​

1443​​

06

Kasım-2021​​​

Cumartesi

-

1​

C.Evvel

​1443

05

Aralık-2021

​Pazar

-

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:25
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2021Dini Günler Takvimi3 AylarNe Zaman
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