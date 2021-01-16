3 aylar ne zaman 2021'de ne zaman başlayacak? Dini günler takvimi 2021

2021 yılının başlaması ile birlikte pek çok kişi 3 ayların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Başta Ramazan Bayramı olmak üzere Receb ve Şaban aylarının başlangıç tarihleri merak edilmeye başlandı. 3 ayların başlangıç tarihleri merak edilirken aynı zamanda kandil geceleri de araştırılmaya başlandı.

3 aylar ne zaman başlayacak?

2021 yılında 3 ayların başlangıcı 13 Şubat 2021’de Receb ayı ile başlayacak. 3 ayların ilk kandili olan Regaib kandili ise 18 Şubat tarihinde olacak.

3 ayların ikinci kandili olan Miraç kandili ise 10 Mart tarihine denk gelmektedir. 25 Mart tarihinde Şaban ayının başlangıcı olurken Berat kandili 27 Mart tarihinde yaşanacak.

3 ayların sonu olan ve 11 ayın sultanı adı verilen Ramazan ayı ise Mayısısa denk geliyor. Ramazan ayı ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi ise 8 Mayısıs tarihine denk gelecek.

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