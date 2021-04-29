Ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımızoynayarak şansını deniyor. Milyonlarca insan süper loto ya belini bağlanmış durumdadır. Süper lotoçekilişi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyicilere aktarıldı. Vatandaşlarımız 29 Nisan 2021 Süper loto sonuçlarını merak ediyor. 29 Nisan 2021 Süper loto sonuçları açıklandı.

O son teknolojinin kullanıldığı Süper loto çekilişlerinde, çekiliş noter huzurunda yapılmaktadır. Ayrıca Noterin katıldığı çekilişler canlı olarak izleyicilere sunuluyor. Yapılan çekilişlerin hepsi Dünya piyango birliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Dünya piyango Birliği’nin en çok önemsediği kuralların başında ise şeffaflık gelmektedir. Bu açıdan son teknolojik makinalar kullanılmaktadır. Şaibeye gerek kalmaması için detaylı çekiliş yapılmaktadır. Milli piyangonun resmi web adresi olan www.millipiyangoonline.com sitesine girerek sonuçları sorgulayabilirsiniz.