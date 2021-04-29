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29 Nisan 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı

Süper loto milli piyango çekilişi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Vatandaşlarımız 29 Nisan 2021 süper loto sonuçlarını merak ediyor. 29 Nisan 2021 süper loto sonuçları açıklandı.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:44
29 Nisan 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı
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Ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımız süper loto oynayarak şansını deniyor. Milyonlarca insan süper loto ya belini bağlanmış durumdadır. Süper loto milli piyango çekilişi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyicilere aktarıldı. Vatandaşlarımız 29 Nisan 2021 Süper loto sonuçlarını merak ediyor. 29 Nisan 2021 Süper loto sonuçları açıklandı.

O son teknolojinin kullanıldığı Süper loto çekilişlerinde, çekiliş noter huzurunda yapılmaktadır. Ayrıca Noterin katıldığı çekilişler canlı olarak izleyicilere sunuluyor. Yapılan çekilişlerin hepsi Dünya piyango birliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Dünya piyango Birliği’nin en çok önemsediği kuralların başında ise şeffaflık gelmektedir. Bu açıdan son teknolojik makinalar kullanılmaktadır. Şaibeye gerek kalmaması için detaylı çekiliş yapılmaktadır. Milli piyangonun resmi web adresi olan www.millipiyangoonline.com sitesine girerek sonuçları sorgulayabilirsiniz.




Son Güncelleme: 29.04.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
Süper LotoMilli Piyango
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