İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

29 Aralık Süper Loto kazandıran şanslı sayılar belli oldu

Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliyor. 29 Aralık'ın Süper Loto sonuçları 21.30'da Milli Piyango Youtube hesabından yapılan çekiliş ile belli oldu. Buna göre yapılan çekiliş ile 10, 32, 34, 41 ve 49 şanslı sayılar oldu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:52
29 Aralık Süper Loto kazandıran şanslı sayılar belli oldu
Takip Et:

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilirken Süper loto ise Salı, Perşembe ve Pazar  günleri  haftanın üç günü çekiliyor. Çekiliş canlı yayın ile Youtube üzerinden yayınlanıyor. 29 Aralık Salı günü Süper Loto çekilişi yapıldı ve sonuçlar belli oldu.

Süper Loto çekiilişi Youtubedan gerçekleştirildi. Milli piyango hesabından yapılan canlı yayınla çekiliş çekildi.Çekiliş sonucunda süper lotonun kazandıran sayıları 10, 32, 34, 41, 49 ve 54 oldu.

Süper Loto Nereden Oynanır?

Süper loto ve çılgın sayısal loto https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden oynanabileceği gibi bayiliklerden de oynanabilmektedir. Oyun Altmış sayı arasından en çok 6 ve en az 1 sayının tahmin edilmesi şeklinde oynanmaktadır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 12:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süperloto29aralık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu kez yer Fransa.. 4 çocuk annesi kadın önce bıçaklandı sonra toprağa gömüldü!
Bu kez yer Fransa.. 4 çocuk annesi kadın önce bıçaklandı sonra toprağa gömüldü!
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Çin'den gelecek olan İnaktif Covid-19 aşısı yola çıktı!
Çin'den gelecek olan İnaktif Covid-19 aşısı yola çıktı!
Mersin Bozyazı'da yeni pozitif vaka sayısı sıfırlandı
Mersin Bozyazı'da yeni pozitif vaka sayısı sıfırlandı
Volkswagen Türkiye'deki şirketi için tasfiye kararı aldı
Volkswagen Türkiye'deki şirketi için tasfiye kararı aldı
İstanbul'da katledilen Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detaylar!
İstanbul'da katledilen Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detaylar!

Popüler Haberler

2002 doğumlular ne zaman askere gidecek, ne zaman muayene olmaya başlayacak?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi ne zaman başlayacak?
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Sgk işyeri no sorgulaması nasıl yapılır? SGK işyeri sicil no öğrenme
2021 Başbakanlık VGM bursu ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak?
2020 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan hakkında bilgiler
TEB'den büyük kampanya! 36 ay vadeli ilk 3 ay erteleme olanaklı aylık yalnızca 144 TL taksitle kredi imkanı
Fox TV canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
24 Eylül Salı Reyting sonuçları Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masterchef Türkiye reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Kredi kartı nasıl kapatılır? Kredi kartı bankaya gitmeden iptal etme yöntemleri
KOSGEB beyannamesi nasıl doldurulur? KOSGEB desteklerinden yararlanmak için ne yapmak gerekir?
Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Kefaret dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Emanet dizisine katılan Zeynep Naz Eyüpoğlu kimdir? Neslihan karakteri kimdir?
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Yatıya Misafirim Var başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Aralık 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.