29 Aralık Süper Loto kazandıran şanslı sayılar belli oldu

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilirken Süper loto ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri haftanın üç günü çekiliyor. Çekiliş canlı yayın ile Youtube üzerinden yayınlanıyor. 29 Aralık Salı günü Süper Loto çekilişi yapıldı ve sonuçlar belli oldu.

Süper Loto çekiilişi Youtubedan gerçekleştirildi. Milli piyango hesabından yapılan canlı yayınla çekiliş çekildi.Çekiliş sonucunda süper lotonun kazandıran sayıları 10, 32, 34, 41, 49 ve 54 oldu.

Süper Loto Nereden Oynanır?

Süper loto ve çılgın sayısal loto https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden oynanabileceği gibi bayiliklerden de oynanabilmektedir. Oyun Altmış sayı arasından en çok 6 ve en az 1 sayının tahmin edilmesi şeklinde oynanmaktadır.