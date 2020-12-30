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29 Aralık korona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 15 bin 805 vaka tespit edildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:10
29 Aralık korona virüs verileri açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. 

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 183 bini aşarken, tespit edilen vaka sayısı 15 bin 805 oldu. Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 783 kişi ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle can kayıplara devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 253 kişi daha arttı ve toplam can kaybımız 20 bin 388 oldu.

Hastalığa yakalananlarda zatürre oranı ise yüzde 3,8 olarak duyurulurken, yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 68,1 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, aktif vaka sayısında ki düşüşün devam ettiğini belirtti, ağır hasta sayısında da az da olsa düşüş yaşandığını ifade etti.

29 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 30.12.2020 23:10
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Anahtar Kelimeler:
29 Aralık Vaka TablosuKoronavirüs Vakaları
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