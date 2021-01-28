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28 Ocak korona virüs vaka tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde 28 Ocak tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara son 24 saat içinde 7 bin 279 vaka tespit edildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 20:30
28 Ocak korona virüs vaka tablosu açıklandı.
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Geçtiğimiz aylarda getirilen kısıtlamaların salgının seyrine etkileri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 28 Ocak tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

VAKA SAYISI 7 BİN 279

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan toplam korona virüs testi sayısı 173 bin 210 olurken, 7 bin 279 vaka tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan 670 hasta ise sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

CAN KAYBI 129

Hastalığa bağlı can kayıplarında ki azalış eğilimi devam ederken, son 24 saat içinde 129 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı ise bin 751 olarak kayıtlara geçti.

28 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 28.01.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
28 OcakVaka Tablosu
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