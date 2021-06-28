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27 Haziran 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 5 binin altında

Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 5 binin altına düştü.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:24
27 Haziran 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 5 binin altında
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Sağlık Bakanlığı 27 Haziran 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 5 binin altında

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 215 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 4 bin 883 kişide vaka tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan 390 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Can kaybı 52

Hastalık sebebiyle bugün ülke genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 52 olarak açıklandı ve toplam can kaybımız 49 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

27 HAZİRAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU


Son Güncelleme: 28.06.2021 12:24
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Anahtar Kelimeler:
27 Haziran Vaka TablosuKoronavirüs Vaka Tablosu
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