27 çocuğa istismarla suçlanan öğretmen için 800 yıla kadar hapsi istendi

Geçtiğimiz yıllarda Antalya Kepez'de yaşanan iğrenç olay sonrasında bir öğretmenin 27 çocuğa istismarda bulunduğu suçlamasıyla görülen dava devam ediyor.

Mahmut A. isimli sınıf öğretmenin yargılandığı davada 11.duruşma bugün yapıldı.

Sanık öğretmen koronavirüs tedbirleri sebebiye duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Şikayetçi olan taraflar ise (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ve avukatları) mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık sınıf öğretmeni hakkındaki suçlamarı kabul etmeyerek "Mağdurların iddia ettiği yer sınıf ortamıdır. Bir sürü öğrencinin olduğu ortamda böyle olaylar olamaz" ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrasında mütalaasını açıklayan dava savcısı sınıf öğretmenin hakkında 27 öğrenciye 'nitelikli cinsel istismar' suçu ile sanık sınıf öğretmeni hakkında 800 yıla kadar hapis cezası istedi

Mahkeme heyeti ise tarafları dinledikten sonra duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dava sonrasında Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Deneği açıklama yaptı ve ihtisas mahkemelerinin kurulmasını istediklerini vurguladı.