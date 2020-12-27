27 Aralık koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 15 binin altına düştü

Geçtiğimiz günlerde uygulamaya alınan kısıtlamalar vaka sayılarına etkisini göstermeye başladı. Son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 15 binin altına düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Aralık tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanalerde yapılan koronavirüs test sayısı 172 bin 113 olurken tespit edilen vaka sayısı 14 bin 205 olarak duyuruldu.

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 806 kişi ise tedavilerinin yapılması için hastanelere yatırıldı.

Diğer yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kaybı bugün 254 oldu ve salgın boyunca toplam vefat sayısı 19 bin 876 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda vaka ve hasta sayısının düşmeye devam ettiğini vurguladı buna bağlı olarak temaslı sayısı ve test talebininde azaldığını ifade etti. Kısa süre içinde tedbir bir kısıtlamaların etkisinin can kayıplarında görmeyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.

27 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU