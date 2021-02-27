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27 - 28 Şubat Vergi daireleri hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Vergi dairesi hafta sonu çalışma saatleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile mükelleflerin vergi borçları, harçları ve trafik cezalarının faizlerine af gelmiş ve yapılandırma yapılandırılmaya gidilmişti.

27 Şubat 2021 Cumartesi 10:17
27 - 28 Şubat Vergi daireleri hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Vergi dairesi hafta sonu çalışma saatleri
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Kabul edilen yasa tasarısı ile birlikte yapılandırmanın son son tarihi olan 1 Mart 2021 tarihi. Ypaılandırmada sona kalanlar için son üç gün. Pazartesi yoğunluğu da göz önüne alınarak haftasonu vergi dairelerinin açılması istendi.

Şubat ayı içerisinde hayli yoğun mesai yapan kamu çalışanları için kötü haber, yapılandırma yapamayan vatandaşlar için iyi haber dün akşam saatlerinde kısıtlamaya saatler kala İçişleri Bakanlığı tarafından verildi.

Bakanklık sokağa çıkma saatine az bir süre kala genelge yayımlayarak vergi yapılandırmasını yapamayan vatandaşların haftasonu yapabilmesinin önünün açtı. Bakanlık adeta vatandaşın imdadına yetişti. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak bu kararı aldı. Alınan karar vergi borcu bulunan mükelleflerde sevince boğdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte elinde ödeme belgesi ve yapılandırmaya dair yazı ile sokağa çıkabilecek. Vatandaşlar ayrıca vergi borcunun da ilk taksidi son ödeme tarihi olan 1 Mart'a bırakmamış olacak.



Son Güncelleme: 27.02.2021 10:17
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Anahtar Kelimeler:
Vergi DaireleriGenelgeIçişleri Bakanlığı
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