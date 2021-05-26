26 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte 8 bin 738 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

8 BİN 738 KİŞİDE VAKA TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından açıklanan resmi tabloya göre son 24 saat içinde ülke genelinde 221 bini aşkın kişi test yapılırken, 8 bin 738 kişide yeni vaka tespit edildi.

681 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

166 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Test sonucu pozitif çıkan 681 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün 166 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybımız 46 bin 787 olarak kayıtlara geçti.

26 MAYIS 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU