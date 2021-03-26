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26 Mart 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 29 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı merakla beklenen 26 Mart 2021 korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu. Son 24 saat içinde 29 bin 81 kişide korona virüs tespit edildi.

26 Mart 2021 Cuma 20:30
26 Mart 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 29 binin üzerinde
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Sağlık Bakanlığı 26 Mart 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre ülke genelindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 221 bin korona virüs testi yapıldı ve 29 bin 81 kişide vaka tespit edildi.

Vaka tespit edilen bin 253 kişi ise hastalığı ağır geçirdikleri gerekçesiyle tedaviler için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kaybıda son 24 saat içinde 153 olarak açıklandı ve toplam can kaybı 30 bin 772 olarak kayıtlara geçti.

26 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 26.03.2021 20:30
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Vaka Tablosu26 Mart Vaka Tablosu
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