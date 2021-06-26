İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

26 Haziran vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Son 24 saat içinde 5 bin 266 kişide vaka tespit edilirken, 51 kişi yaşamını yitirdi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 21:38
26 Haziran vaka tablosu açıklandı
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

5 bini aşkın yeni vaka

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 222 bini aşkın kişiye test yapılırken, 5 bin 266 kişide yeni vaka tespit edildi.

470 kişi hastanelere yatırıldı

Korona virüs hastalığına yakalanan ve hastalığı semptonlu geçiren 470 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Toplam can kaybı 50 bine dayandı

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün 51 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybımız 49 bin 524 olarak kayıtlara geçti.

26 haziran 2021 vaka tablosu


Son Güncelleme: 26.06.2021 21:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
26 HaziranVaka Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!

Popüler Haberler

26 Haziran 2021 Cumartesi ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
TV 8'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Star TV canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı
26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Fox TV canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kardeşlerim hangi günler yayınlanıyor? Atv Kardeşlerim tekrar bölümleri ne zaman?
Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Damlama Sulama Kredisi nasıl alınır?
2021 Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterini Nazlı Pınar Kaya canlandırıyor
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Gönül Dağı dizisi Serdar (Utku Ateş) kimdir?
Rüyada boğulmak ne demek, boğulmak ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.