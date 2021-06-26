26 Haziran vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 26 Haziran 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

5 bini aşkın yeni vaka

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 222 bini aşkın kişiye test yapılırken, 5 bin 266 kişide yeni vaka tespit edildi.

470 kişi hastanelere yatırıldı

Toplam can kaybı 50 bine dayandı

Korona virüs hastalığına yakalanan ve hastalığı semptonlu geçiren 470 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün 51 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybımız 49 bin 524 olarak kayıtlara geçti.

26 haziran 2021 vaka tablosu