25 yıllık arkadaşını çekiçle vurarak öldürdü

İstanbul’da emlakçılık ile uğraşan Osman Gül arsa bakmak için evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Gül’ün aile yakınları geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’ya başvurdu ve kısa sürede Osman Gül’ün cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bulunmasının ardından cinayet, jandarmanın titiz çalışması ile aydınlatıldı.

25 yıllık arkadaşını öldürdü

Osman Gül 25 yıllık arkadaşı B.D ile cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak için gitmişti. Osman Gül, arkadaşından daha önce ona verdiği borç parayı geri istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı ve B.D isimli kişi aracındaki çekici alarak Osman Gül’ün başına vurdu. Gül, aldığı ağır darbeyle oracıkta yaşamını yitirdi. B.D ise cesedi alarak ormanlık alandaki dere yatağına bıraktı.

Dere yatağında cesedi gören bir kişinin jandarmaya ihbarda bulunması üzerine bölgede geniş çağlı arama yapıldı. Olay yerinin yakınında bulunan kanlı poşetin içerisinde arsa satış pankartı ele geçti. Pankarttaki telefon numarası üzerinden takibe başlayan jandarma ekipleri 87 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Osman Gül’ü öldüren kişinin B.D olduğu belirlendi. Cinayet zanlısının ikamet ettiği adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, B.D’yi yakaladı. Şüpheli cinayeti işlediğini itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.