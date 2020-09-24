25 yıllık arkadaşını çekiçle vurarak öldürdü

İstanbul’da emlakçılık ile uğraşan Osman Gül arsa bakmak için evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Gül’ün aile yakınları geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’ya başvurdu ve kısa sürede Osman Gül’ün cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bulunmasının ardından cinayet, jandarmanın titiz çalışması ile aydınlatıldı.
25 yıllık arkadaşını öldürdü
Dere yatağında cesedi gören bir kişinin jandarmaya ihbarda bulunması üzerine bölgede geniş çağlı arama yapıldı. Olay yerinin yakınında bulunan kanlı poşetin içerisinde arsa satış pankartı ele geçti. Pankarttaki telefon numarası üzerinden takibe başlayan jandarma ekipleri 87 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Osman Gül’ü öldüren kişinin B.D olduğu belirlendi. Cinayet zanlısının ikamet ettiği adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, B.D’yi yakaladı. Şüpheli cinayeti işlediğini itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.