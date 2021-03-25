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25 Mart korona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı bugün yapılan korona virüs bilim kurulu sonrasında 25 Mart tarihli korona virüs verilerini açıkladı. Bugün tespit edilen vaka sayısı 28 bin 731 olurken, 157 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

25 Mart 2021 Perşembe 22:33
25 Mart korona virüs verileri açıklandı
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Sağlık Bakanlığı bugün yapılan koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında 25 Mart korona virüs verilerini resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 28 bin 731

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara son 24 saat içinde ülke genelinde 222 bin 753 kişiye korona virüs testi yapıldı ve 28 bin 731 kişide korona virüs hastalığı tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan bin 210 kişi ise sempton gösterdikleri gerekçesiyle bulundukları yerlerde tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

157 kişi hayatını kaybetti

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 157 oldu ve toplam ölüm sayısı 30 bin 619 olarak kayıtlara geçti.

25 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
25 MartVaka TablosuKoronavirüs
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