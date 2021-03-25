25 Mart korona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı bugün yapılan koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında 25 Mart korona virüs verilerini resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 28 bin 731

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara son 24 saat içinde ülke genelinde 222 bin 753 kişiye korona virüs testi yapıldı ve 28 bin 731 kişide korona virüs hastalığı tespit edildi.

157 kişi hayatını kaybetti

Test sonucu pozitif çıkan bin 210 kişi ise sempton gösterdikleri gerekçesiyle bulundukları yerlerde tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 157 oldu ve toplam ölüm sayısı 30 bin 619 olarak kayıtlara geçti.

25 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU