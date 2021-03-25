25 Mart korona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı bugün yapılan koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında 25 Mart korona virüs verilerini resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.
Vaka sayısı 28 bin 731
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara son 24 saat içinde ülke genelinde 222 bin 753 kişiye korona virüs testi yapıldı ve 28 bin 731 kişide korona virüs hastalığı tespit edildi.
157 kişi hayatını kaybetti
Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 157 oldu ve toplam ölüm sayısı 30 bin 619 olarak kayıtlara geçti.
25 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 25.03.2021 22:33