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25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayılarında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara bakıldığında getirilen kısıtlamalara bağlı olarak vaka sayısındaki düşüş sürüyor. Son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı 17 bin 543 oldu

25 Aralık 2020 Cuma 20:04
25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayılarında düşüş sürüyor
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Geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının 30 binileri aşmasıyla getirilen yeni kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda 25 Aralık tarihli koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat için hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 201 bini aşarken tespit edilen vaka sayısı ise düşüşünü sürdürerek 17 bin 543 oldu. Test sonucu pozitif çıkan vakalardan hastaneye yatırılan kişi sayısı ise 3 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

Diğer yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kayıpları devam etti ve son 24 saat için vefat eden kişi sayısı 256 oldu. Toplam vefat ise salgın başından bu yana 19 bin 371 olarak açıklandı.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda hasta ve vaka sayısında ki düşüşün hastane yükünde de kendini gösterdiğini söyledi ve aşı kampanyasının sonuna kadar tedbirlere uyulmasını yineledi.

25 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:04
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Anahtar Kelimeler:
25 Aralık Vaka TablosuKoronavirüs Vaka Sayıları
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