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24 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2021 tarihli vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 7 bin 523 yeni vaka tespit edilirken, 178 kişi hastalık sebebiyle can verdi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:24
24 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 

7 bin 523 vaka tespit edildi

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 216 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 7 bin 523 kişide vaka tespi edildi. Hastalığa yakalanan 702 kişi ise sempton gösterdikleri gerekçesiyle hastanelere yatırıldı.

Son 24 saatte 178 can kaybı

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 178 olarak açıklandı ve toplam can kaybı 46 bin 446 olarak kayıtlara geçti.

Son açıklanan resmi rakamlara göre ağır hasta sayısı  bin 745 olarak açıklanırken, bugün 10 bini aşkın kişi iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
24 MayısVaka Tablosu
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