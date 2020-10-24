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24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 24 ekim güncel koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Açıklanan resmi verilere göre vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:25
24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor
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Normalleşme aşamalarının başlamasıyla birlikte bir yandan hastalık ile mücadele devam ederken diğer yandan vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesi üzeriden 24 ekim tarihli güncel koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. 

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan korovirüs test sayısı 113 bin 427 olurken vaka tespit edilen kişi sayısı 2 bin 91 oldu.  


Öte yandan hastalık sebebiyle can kayıpları da devam ediyor ve son 24 saat içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 69 kişi daha arttı ve toplam vefat 9 bin 727 oldu.

Açıklanan resmi verilere göre son 4 gün içinde günlük vaka sayılarının 2 binin üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

Açıklanan tabloda ağır hasta sayısı ise bin 699 olarak duyuruldu.

24 EKİM KORONAVİRÜS GÜNCEL TABLOSU



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:25
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24 Ekim Koronavirüs Vaka TablosuKoronavirüsVaka Sayıları
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