24 Ekim 2020 tarihli atama kararı resmi gazete'de yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni atamalar yapıldı. Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir idaresi başkanlığı,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına yeni isimler atandı ve atama kararları resmi gazete'de yayımlandı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilgili bakanlık kadrolarına atanan yeni isimler ve görevleri

ATAMA KARARLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı

- Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Abdullah BAY AZIT,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ahmet Yalçın YALÇINKAYA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin KURT,

- Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan GÜZEL,

- Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Soner KORKMAZ,

- Muhasebat Genel Müdürlüğüne Yunus ELİTAŞ,

- Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa KOÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin SIVACI,

- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat AYDOĞDU,

- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mercan AYDIN,

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Serkan YÜCEER,

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Ömer İYİGÜN,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Sıddık ADIBELLİ,

- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Başmüfettişi Murat Selçuk TAŞKIRAN,

- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Müfettişi Ahmet YENER,

- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Müfettişi Selçuk SEVİNÇ,

Gelir İdaresi Başkanlığı

Açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet ARABACI ve İdris ŞENYURT atanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Neslihan BEŞLİ GÖKSEL atanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah KARABOYACI, Ahmet KURT, İsmail KILINÇARSLAN ve Murat ÜSTÜN atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ERDEM atanmıştır.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan GÜLTEKİN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Bakanlıkta açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Harun SEÇKİN atanmıştır.

- İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer DERİNCE,

- Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne İsa ÇAPKIN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.