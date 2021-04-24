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23 Nisan vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 50 binin altına indi

Sağlık Bakanlığı 23 Nisan tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi tabloya göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 49 bin 438 olurken, 343 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:16
23 Nisan vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 50 binin altına indi
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Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 50 binin altına düştü

Bakanlık tarafından açıklanan 23 Nisan verilerine göre bugün ülke genelinde ki hastanelerde toplamda 302 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapılırken, 49 bin 438 kişide vaka tespit edildi ve bu kişilerde 3 bin 89 kişi hastalığı ağır geçirdikleri sebebiyle hastanelere yatırıldı.

Can kaybı 343

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 343 olurken, toplam can kaybı ise 37 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan bugün 60 bini aşkın kişide hastalık girdiği savaşı kazandı ve eski sağlıklarına kavuştu.

23 Nisan 2021 korona virüs vaka tablosu




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:16
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23 NİSAN VAKA TABLOSUKorona Virüs Vaka Tablosu
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