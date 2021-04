23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kararı ne zaman açıklanacak?

23 Nisan’ın yaklaşması ile birlikte birçok öğretmen ve öğrenci başta olmak üzere kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyor. Cuma günü gerçekleşecek olan 23 Nisan için geçen sene yüksek vaka artışlarının sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 3 gün boyunca sokağa çıkma yasağı bazı iller için uygulanmıştı. Bu yıl 23 Nisan’da yasakların olup olmayacağı araştırılırken Türkiye geneli herkes bu özel günün nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor.

Yeniden gelen kısıtlamalar sayesinde hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasaklar gündemde yer alırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı cuma günü yasakların olup olmayacağı araştırılıyor.





23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı, Cuma günü gerçekleşmesinden kaynaklı Cumartesi ve Pazar günleri toplam 3 günlük yasak dönemine girilecek. 80 saatten fazla sokağa çıkma yasağı uygulanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasını hakkında henüz resmi bir gelişme olmadı. 2020 yılında 23 Nisan’da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Sağlık Bakanlığı ise kararların ilerleyen günlerde verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘kısmi kapanma’ ardından vakalar artarsa daha sert uygulamaların geleceğini açıkladı.

2021 Cuma gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmî tatil sayılmasından kaynaklı Türkiye’de 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması uygulanabilir. Şu an için net bir bilgi olmasa da Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine her an sürpriz bir karar alınabilir.





Son Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iki haftalık kısmi kapanmaya geçtiğimi söyledi. 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından eğer vakalarda artış olursa tekrardan sıkı tedbirlerin geleceğini açıkladı. Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Erdoğan, aşının öneminden bahsetti. Aşı sırası gelen vatandaşların mutlaka aşı olması gerektiğini vurguladı.

Vaka sayıları iki haftada yüzde %50 olarak geriye gitmesini bekleniyor. Ağır hasta sayısı eğer 5 bine ulaşırsa yeni önlemler geleceği konuşuluyor.

Kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.

Vaka sayıları artarsa tekrar gündeme gelecek olan kısıtlamalar Bilim Kurulu ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunmaktadır.

23 Nisan resmî tatil mi?

23 Nisan, her yıl olduğu gibi bu yılda resmî tatil olacak. Ayrıca 23 Nisan tarihinde mesai yapacak vatandaşlar ek mesai ücreti alacak.

Kabine Toplantısının gerçekleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının ilk iki haftasında ise tedbirler sıkışabileceğini söyledi. İki haftalık kısmi kapanmaya giren ülke kapanmanın ardından eğer hala vakalarda artış oranı gerçekleşirse daha sert kurallar gelecek.

Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu yasakları devam edecek. Akşamları 19.00 ve 05,00 olarak güncellenen yasaklar hafta sonu da tüm ülke genelinde devam edecek. Şehirler arası kısıtlamanın gelmesi ile birlikte muaf kişiler hariç kimse dışarı çıkamayacak. Vatandaşların zorunlu halleri dışında kısıtlamalar tüm yurtta uygulanacak.





Ayrıca 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sınırı tekrardan gündeme geldi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehir içi toplu taşıma araçlarına kısıtlama getirildi.

Cumartesi ve pazar günleri ise ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ekmek satan bayiler açık olacak. Bu işletmelerde sadece ekmek satışı yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte uzun pide kuyruklarının oluşmaması için fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. Fırınlarda ise ekmek dağıtım araçları sadece marketlere ve bakkallara servis yapılabilecek.

Ramazan ayı boyunca kafe ve restoranlar kapalı kalırken yeni düzenleme ile birlikte güzellik merkezleri, spor salonları vb. işletmeler de kapalı olacak.