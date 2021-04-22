23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?

23 Nisan Çocuk Bayramının gelmesi ile birlikte pek çok kişi resmi tatil araştırmalarına başladı. 23 Nisan’ın bu yıl tatil olup olmadığı araştırılanlar arasında yerini alırken özellikle PTT ve bankaların açık olup olmadığı da araştırılanlar arasında yerini aldı. Pandemi öncesinde 23 Nisan resmi tatil olarak kutlanılırken pandemi sürecinde 23 Nisan'da resmi tatilin olup olmadığı araştırılıyor.

23 Nisan resmi tatil olacak mı?

Geçen yılda koronavirüs salgınından etkilendiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu yıl yasakların olup olmayacağı merak edilirken konu ile ilgili yapılan açıklamalar merak ediliyor.

23 Nisan, 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir. Resmi tatil olan 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak okullar, hastaneler, bankalar ve PTT kapalı olacaktır. Çalışmaya devam edecek kurumlar ise personellerine ek mesai ücreti vermek zorunda olacaktır.