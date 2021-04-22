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23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?

23 Nisan'ın gelmesi ile birlikte resmi tatil araştırmalarına da hız verildi. Pek çok kişi, 23 nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı? sorularını araştırmaya başladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 01:00
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
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23 Nisan Çocuk Bayramının gelmesi ile birlikte pek çok kişi resmi tatil araştırmalarına başladı. 23 Nisan’ın bu yıl tatil olup olmadığı araştırılanlar arasında yerini alırken özellikle PTT ve bankaların açık olup olmadığı da araştırılanlar arasında yerini aldı. Pandemi öncesinde 23 Nisan resmi tatil olarak kutlanılırken pandemi sürecinde 23 Nisan'da resmi tatilin olup olmadığı araştırılıyor.

Geçen yılda koronavirüs salgınından etkilendiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu yıl yasakların olup olmayacağı merak edilirken konu ile ilgili yapılan açıklamalar merak ediliyor.

23 Nisan resmi tatil olacak mı?

23 Nisan, 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir. Resmi tatil olan 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak okullar, hastaneler, bankalar ve PTT kapalı olacaktır. Çalışmaya devam edecek kurumlar ise personellerine ek mesai ücreti vermek zorunda olacaktır.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 01:00
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