23 Nisan Özel Oturumunda TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis’in Başkanı Mustafa Şentop önderliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101. yılına istinaden özel gündem ile toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Mustafa Şentop, Milli iradeye sahip çıkmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevi olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir.

Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir.

Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir.

Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir.

101. yıl önce Ankara'da toplanan TBMM, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesi mücessem hali ve karargahı olmuştur.

Şu bilinmelidir; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir.”