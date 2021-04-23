İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

23 Nisan Özel Oturumunda TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar

Meclis'te 23 Nisan Özel Oturumu başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop oturumda açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İşte detaylar...

23 Nisan 2021 Cuma 23:24
23 Nisan Özel Oturumunda TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar
Takip Et:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis’in Başkanı Mustafa Şentop önderliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101. yılına istinaden özel gündem ile toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Mustafa Şentop, Milli iradeye sahip çıkmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevi olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir.

Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir.

Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir.

Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir.

101. yıl önce Ankara'da toplanan TBMM, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesi mücessem hali ve karargahı olmuştur.

Şu bilinmelidir; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir.”




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanŞentop23Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
22 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
22 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?
23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?
Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta
Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta
Sakarya’da yangın!
Sakarya’da yangın!

Popüler Haberler

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
Zorunlu deprem sigortası nedir, kapsamı nelerdir? Ne kadar hasarı karşılar
E-Devlet Mezun Belgesi Sorgulama işlemi nasıl yapılır? Diploma bilgileri sorgulama
Hangi telefonların şarjı en uzun süre dayanıyor, hangisinin kapasitesi en yüksek?
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu
2021 Nisan AGİ tutarları tablosu belli oldu! AGİ ödemesi tutarları tablosu
Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 22 Nisan 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Doğduğun Ev Kaderindir Benal diziden ayrıldı mı, neden yok? İncinur Sevimli diziden neden ayrıldı?
Yeşilçam dizisi nereden, nasıl izlenir? Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak?
Faturalı hat üzerinden kredi nasıl alınır? 2021 Faturalı hat kredi çekme
Güvenli araç kiralama için bilinmesi gerekenler hususlar
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2021
Rüyada üzüm yemek görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir? Volkan Konak nereli, kaç yaşında, evli mi?
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD toplanma alanları sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.