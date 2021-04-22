23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından vatandaşlar kısıtlamalardan kimlerin muaf tutulacağını merak ediyor. Perşembe akşamından başlayacak olan yasaklar pazartesi sabahı son bulacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan yasaklardan kimlerin muaf olacağı araştırılıyor. Daha önceden otel rezervasyonu yaptıran kişiler yasaklardan muaf olacak mı merak ediliyor.

Otel rezervasyonu yaptıranlar yasaklardan muaf mı?

Otel rezervasyonu yaptıran kişiler, konaklama rezervasyonun başlangıç tarihi ve gideceği tesise ulaşım süresi ile birlikte rezervasyonu olduğuna dair belgelendirme suretiyle herhangi bir izin almadan özel araçları ile sokağa çıkma yasağı zamanında seyahat edebilir.

Bu kararın hala geçerli olup olmadığını merak eden vatandaşlar ALO 199 hattını arayarak teyit edebilirler.

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşması ardından kutlama tören yerlerinde görevli kişiler veya programları olan kişiler sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. Fakat daha önce belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi devam edecek.