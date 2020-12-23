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23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: 259 can kaybı, 19.650 kişinin testi pozitif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık tarihli koronavirüs vakas sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklanan resmi rakamlara göre vaka sayısı bugünde 20 binin altına düştü.

23 Aralık 2020 Çarşamba 23:10
23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: 259 can kaybı, 19.650 kişinin testi pozitif
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Sağlık Bakanlığı az önce 23 Aralık tarihli koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

Bakanlığın açıkladığı resmi rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca'nın açıkladığı resmi rakamlar göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 202 bini aşarken tespit edilen vaka sayısı 19 bin 650 olarak kayıtlara geçti.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerde toplam 3 bin 192 kşi ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

Öte yandan hastalık can almaya devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 259 oldu ve toplam vefat sayısı 18 bin 861 olarak kayıtlara geçti.

23 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI 



Son Güncelleme: 23.12.2020 23:10
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Anahtar Kelimeler:
23 Aralık Vaka TablosuKoronavirüs
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