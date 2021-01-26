22 yaşındaki Üniversite öğrencisinin acı ölümü!

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza da Sakarya Serdivan ilçesine bağlı 32 Evler mahallesinde 34 VE 7318 plakalı araç Mehmet Cemal Sızmaz yönetiminde ki kamyonun freni boşalması sonucu yoldan çıkarak diğer şeritten gelen 34 ZTK 73 plakalı Eray Demircan’a ve Hakan Altun yönetiminde ki 06 EMK 60 plakalı aracın üzerine devrilerek durdu. 2 aracın birden Hakan Altun yönetimindeki arabaya çarpması sonucu araç içerisinde sıkışan Hakan Altun tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 22 yaşındaki genç üniversitelinin ölümünü duyan herkes büyük şok ve üzüntü yaşadı. Gencin cenazesi bugün kaldırıldı.









Kaza sonrası Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde eğitim hayatına devam eden genç araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Sinan Altun ve Fatma Altun’un tek çocukları olan çift acı içinde Hakan Altun’un stajını tamamladığını ve iş görüşmesine gittiğini ve işe alındığını annesine söylemesi üzerine araç ile eve dönerken kazanın yaşandığını söyledi. Cenaze bugün baba evine getirildikten sonra helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınması için Hacı Sare Demir Camii’ne götürüldü. Hakan Altun'un yakın arkadaşları ve akrabaları cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Cenaze namazı sırasında baba Sinan ve anne Fatma Altun’un güçlükle ayakta durduğu görüldü.





Uzun süredir kanser tedavisi gören anne Fatma Altun ise cenaze sırasında fenalaştı. Cenaze namazının kılınmasının ardından aile mezarlığına götürülen 22 yaşındaki Hakan Altun gözyaşları içerisinde toprağa verildi.