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22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydetti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gerçekleşen kazada taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucunda ölen sürücünün geçirdiği kaza anları kaydedildi. Kameraya araç içerisindeki kişilerin bağrışmaları yansıdı.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:01
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydetti
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Kaza, 27 Mart tarihinde Başiskele ilçesi D130 Karayolu Yeniköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

Kocaeli Başkale İlçesinde D130 karayolunda İzmit istikametinde seyir halinde olan 22 yaşındaki Semih Karaduman’ın kullandığı otomobil ile Osman A. idaresindeki taksi çarpıştı. Çarpma sonucunda yol kenarındaki betona savrularak çarpan otomobil içerisindekiler yaralandı. Kazada ağır yaralanan Karaduman, hastanede 45 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ancak tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. 


Taksi sürücüsü hakkında açılan dava tamamlandı

22 yaşındaki Karaduman'ın yaşamını kaybettiği kaza ile ilgili taksi sürücüsüne açılan taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi. Taksici Osman A.'nın cezası 1 yıl 8 aya aya indirilerek 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi.

Feci kaza anı böyle kaydedildi

Yaşanan bu korkunç kaza anında otomobil içerisinde bulunan  Burak Gürlük tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Otomobil içerisindekilerin bağrışları görüntülere yansıdı.



Son Güncelleme: 05.11.2020 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKocaeli
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