22 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 22 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

5 BİN 967 VAKA TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre hastanelerde son 24 saat içinde 163 bin 342 koronavirüs testi yapıldı ve 5 bin 967 koronavirüs vakası tespit edildi.

149 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Test sonucu pozitif çıkan 734 kişi ise semptonlu hasta olduğu için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle son 24 saat içinde ülke genelinde 149 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız salgın süresince 24 bin 789 olarak kayıtlara geçti.

22 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU