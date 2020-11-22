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22 Kasım Pazar KPSS- Ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek! Alınan korona virüs önlemleri ve kurallar

22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek. Sınav salonlarında ve okullarda hijyen kurallarına uyulması adına bazı kararlar alındı ve sınav öncesi tüm sınıflar dezenfekte işlemlerinden geçirildi.

22 Kasım 2020 Pazar 01:43
22 Kasım Pazar KPSS- Ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek! Alınan korona virüs önlemleri ve kurallar
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2020 KPSS Ortaöğretim sınavı yarın yani 22 Kasım Pazar günü 10.15’te gerçekleştirilecek. 120 sorudan oluşan sınavda adaylardan 130 dakikada sınavı tamamlamaları beklenecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularından oluşacak sınav sonuçları ise 24 Aralık tarihinde belli olacak.


Yarın saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına kimse alınmayacak. Sokağa çıkma yasağı olması sebebi ile sınav giriş belgesi yanında bulunan kişilere ek alarak anne baba kardeş ya da eş yanında bir kişi sokağa çıkma yasağından mesul olmayacak.

Sınav salonlarına giriş yapılan kişilerin HES kodları incelenecek ve sınava girmeden önce tüm adaylara maske, eldiven ve dezenfektan dağılımı yapılacak. Korona virüs riski bulunduran kişiler başka salonlara alınarak ayrı sınava girecekler. Sınav salonu bahçesinde kalabalık olmaması adına adaylar hariç diğer kişiler okul bahçesine alınmayacak ve sınav yerine giriş çıkışlarda adaylar sosyal mesafeye uygun biçimde sınav salonlarına alınacaklar.



Son Güncelleme: 22.11.2020 01:43
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Anahtar Kelimeler:
KPSSOrtaöğretim
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