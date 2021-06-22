22 Haziran 2021 tarihli korona virüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı merakla beklenen 22 Haziran 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce açıkladı.

VAKA SAYISI 6 BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde ülke genelinde 223 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapılırken, 6 bin 143 kişi yeni tip korona virüs vakası tespit edildi.

SON 24 SAAT İÇİNDE 57 KİŞİ CAN VERDİ

Vaka tespit edilen 565 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün 57 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız 49 bin 291 olarak kayıtlara geçti.

Son tabloda ağır hasta sayısı ise 791 olarak açıklandı.

22 HAZİRAN 2021 VAKA TABLOSU